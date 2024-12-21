健康網》天冷關節僵硬不適 醫授舒緩4招：喝薑湯也有效

天冷喝碗薑湯或薑茶，有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日受大陸冷氣團影響，天氣寒冷，對於有關節問題的長輩來說，感受特別強烈，尤其膝關節或腳踝不適者，更覺得寸步難行。台北潤中醫診所院長艾莉絲分享舒緩4招，分別是保暖、穴位按摩、泡腳與薰蒸，以及食療，其中喝湯有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬，像羊肉湯或薑湯特別適合冬天飲用。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，冬天保養關節最重要的是要保暖，並做詳細說明。

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保暖是第一步

艾莉絲表示，中醫認為，「寒主收引」，寒氣會讓關節的經絡氣血運行受阻，導致僵硬和疼痛。所以像是膝蓋、手肘、腳踝等關節部位。

她建議穿厚實的衣物或護膝，以免寒氣入侵。然後外出時加強防風措施，特別是在下雨的時候，可以使用護具保護關節。然後也可以用暖暖包之類的東西，隨時給關節加熱。

冬天保護關節最重要的是要保暖，可以用熱敷等方式給關節加熱；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

穴位按摩

按摩特定穴位也是很有效的方法，能疏通經絡、驅寒活血。如果是膝蓋的話，她建議按壓犢鼻穴，也就是膝蓋髕骨下方兩側凹陷處，幫助緩解膝關節疼痛；如果是肩膀不舒服的人，可以按摩肩髎穴，也就是肩峰前方，可緩解肩膀僵硬。

泡腳與薰蒸

冬季關節護理基本上離不開「泡腳」和「薰蒸」，這兩種方式都能從根本上增強血液循環，讓關節內外都感到溫暖。可以每晚在熱水中加入艾葉或生薑片，每晚泡20分鐘，有助於驅寒祛濕。

另外，也可以用熱毛巾或中藥薰蒸包，針對膝蓋、肩膀等部位進行薰蒸，每次15分鐘左右。

艾莉絲提醒，泡腳或薰蒸後，腳或是薰蒸的部位都會是濕的，一定要用毛巾擦乾，避免寒氣再次侵入。

艾莉絲提醒，泡腳或薰蒸後，一定要用毛巾擦乾，避免寒氣再次侵入；示意圖（圖擷取自photoAC）。

飲食養生

飲食上，可以多補充有助於潤滑關節、強化筋骨的營養物質。像是排骨湯、牛膝、當歸、枸杞等食物，都能強筋壯骨，對關節健康特別有益。

至於牛奶、芝麻、豆類等富含鈣質的食物，也能增強骨密度。

艾莉絲特別推薦喝湯，有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬，像羊肉湯或薑湯特別適合冬天飲用。

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