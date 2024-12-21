自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》天冷關節僵硬不適 醫授舒緩4招：喝薑湯也有效

2024/12/21 08:31

天冷喝碗薑湯或薑茶，有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬；示意圖。（圖擷取自photoAC）

天冷喝碗薑湯或薑茶，有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日受大陸冷氣團影響，天氣寒冷，對於有關節問題的長輩來說，感受特別強烈，尤其膝關節或腳踝不適者，更覺得寸步難行。台北潤中醫診所院長艾莉絲分享舒緩4招，分別是保暖、穴位按摩、泡腳與薰蒸，以及食療，其中喝湯有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬，像羊肉湯或薑湯特別適合冬天飲用。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，冬天保養關節最重要的是要保暖，並做詳細說明。

保暖是第一步

艾莉絲表示，中醫認為，「寒主收引」，寒氣會讓關節的經絡氣血運行受阻，導致僵硬和疼痛。所以像是膝蓋、手肘、腳踝等關節部位。

她建議穿厚實的衣物或護膝，以免寒氣入侵。然後外出時加強防風措施，特別是在下雨的時候，可以使用護具保護關節。然後也可以用暖暖包之類的東西，隨時給關節加熱。

冬天保護關節最重要的是要保暖，可以用熱敷等方式給關節加熱；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

冬天保護關節最重要的是要保暖，可以用熱敷等方式給關節加熱；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

穴位按摩

按摩特定穴位也是很有效的方法，能疏通經絡、驅寒活血。如果是膝蓋的話，她建議按壓犢鼻穴，也就是膝蓋髕骨下方兩側凹陷處，幫助緩解膝關節疼痛；如果是肩膀不舒服的人，可以按摩肩髎穴，也就是肩峰前方，可緩解肩膀僵硬。

泡腳與薰蒸

冬季關節護理基本上離不開「泡腳」和「薰蒸」，這兩種方式都能從根本上增強血液循環，讓關節內外都感到溫暖。可以每晚在熱水中加入艾葉或生薑片，每晚泡20分鐘，有助於驅寒祛濕。

另外，也可以用熱毛巾或中藥薰蒸包，針對膝蓋、肩膀等部位進行薰蒸，每次15分鐘左右。

艾莉絲提醒，泡腳或薰蒸後，腳或是薰蒸的部位都會是濕的，一定要用毛巾擦乾，避免寒氣再次侵入。

艾莉絲提醒，泡腳或薰蒸後，一定要用毛巾擦乾，避免寒氣再次侵入；示意圖（圖擷取自photoAC）。

艾莉絲提醒，泡腳或薰蒸後，一定要用毛巾擦乾，避免寒氣再次侵入；示意圖（圖擷取自photoAC）。

飲食養生

飲食上，可以多補充有助於潤滑關節、強化筋骨的營養物質。像是排骨湯、牛膝、當歸、枸杞等食物，都能強筋壯骨，對關節健康特別有益。

至於牛奶、芝麻、豆類等富含鈣質的食物，也能增強骨密度。

艾莉絲特別推薦喝湯，有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬，像羊肉湯或薑湯特別適合冬天飲用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中