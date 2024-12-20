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健康 > 名人健康事

健康網》日本「新聞獨裁者」渡邊恆雄肺炎逝 認識肺炎

2024/12/20 11:19

日本《讀賣新聞》社長渡邊恆雄近日因肺炎過世，享耆壽98歲。資料照。（美聯社）

日本《讀賣新聞》社長渡邊恆雄近日因肺炎過世，享耆壽98歲。資料照。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本「讀賣新聞」集團董事長兼主筆渡邊恆雄在19日過世，享耆壽98歲。綜合媒體報導，渡邊恆雄在1926年出生於東京，在1950年進入讀賣新聞長期擔任政治線記者，生前被稱為「新聞獨裁者」；之後更當過讀賣巨人隊的老闆，在日本職棒界也有一席之地。日本首相石破茂形容渡邊恆雄是偉大的記者，在戰爭與歷史等議題的討論，帶給他相當多的啟發。

近年肺炎帶走不少人，例如前國防部長李天羽、資深影星林照雄等。肺炎會發生，通常是因呼吸道受到感染所致。若有突發的高燒，以及咳嗽等，就很有可能是肺炎。

衛生福利部南投醫院說明，那些人容易感染肺炎？

1.吸菸的人因黏液纖毛受抑制，保護機轉遭受破壞。

2.酒精中毒者影響呼吸道纖毛活動。

3.吞嚥有問題或使用藥物致咳嗽反射受抑制者，容易在吃東西時嗆到而吸入肺部無法排除。

4.長期臥床者，因呼吸淺易使痰液積存，且身體軟弱致咳嗽能力變差。

5.癌狀或阻塞性肺疾病等，造成分泌物增加或干擾肺臟排除分泌物。

同時衛生福利部南投醫院進一步說明，可能發生的原因有：

1.身體抵抗力弱，在上呼吸道感染時，沒有適當正確處理。

2.濫用止咳藥止咳，以致於痰和細菌愈積愈多。

3.氣管有異物。

4.心、肺有其他病變：如癌症、氣管擴張、肺塵埃沈著病，沒有持續門診追蹤、服藥。

5.工作環境空氣不夠流通、冷氣系統未定期清潔。

肺炎會有那些症狀：

1.發高燒、呼吸急促、倦怠、寒顫、肌肉酸痛、頭痛、嘔吐、腹瀉等。

2.持久咳嗽：乾咳或有痰的咳嗽。

3.可能有單邊胸痛，深呼吸和咳嗽時胸痛。

4.有少量痰或大量痰，痰量增加且顏色改變，可能含有血絲、呈鐵鏽色或綠色，亦可能變得較黏稠。

5.焦慮、燥動不安或心智改變。

有上述症狀並不一就是感染肺炎，若有上述症狀請至門診就醫。

為降低空汙對身體的危害，民眾可隨時注意環保署空氣品質監測網訊息，國民健康署針對空氣品質不良情形，提供民眾以下3招自我保護策略：

1.建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露；口罩應儘可能與臉部密合。

2.應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

3.生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

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