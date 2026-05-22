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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不吃甜也沒用！ 3大「爆醣地雷」吃錯血糖秒超載

2026/05/22 06:21

營養師曾建銘表示，地瓜、南瓜、白飯若同餐疊加，恐攝取醣類過多，導致血糖直接超載。（圖取photoAC）

營養師曾建銘表示，地瓜、南瓜、白飯若同餐疊加，恐攝取醣類過多，導致血糖直接超載。（圖取photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為不吃糖，血糖就能穩定不飆升。對此，營養師曾建銘解釋，「糖」可說是「醣」親戚，砂糖、蜂蜜等吃起來有甜味的食物，屬於糖類；而醣則是碳水化合物的總稱，吃起來卻不一定會甜。以許多人常吃的饅頭配米漿、現打果汁、地瓜加白飯養生餐來說，均屬爆醣地雷，吃下肚反會導致血糖飆升。提醒控糖應掌握比例與替換原則，均衡攝取蔬菜、蛋白質與主食，才能穩定血糖。

沒吃甜不等於血糖穩

曾建銘於臉書粉專發文分享，許多病患諮詢時表示，自己沒喝飲料、也沒吃甜點，為什麼血糖降不下來？他說明，這是因為許多人或許躲過了「糖」，但卻每天狂吃「醣」。糖吃起來是甜的，如砂糖、黑糖、蜂蜜等；醣吃起來不一定會甜，是碳水化合物的總稱，如白飯、麵條、地瓜、燕麥、三色豆等，都屬於澱粉。所以「我不吃甜的」這句話，對於穩定血糖根本起不了保護作用。

3大爆醣地雷一次看

為什麼吃起來不甜，血糖照樣飆？曾建銘說，因為澱粉吃進肚子消化後，全都會變成葡萄糖，直送血液。以一片不甜的薄吐司為例，便相當於一份醣（15克），若吃厚片還塗果醬，含醣量如坐血醣雲霄飛車。他並列出3個常見「爆醣地雷」：

國民早餐：饅頭＋米漿

這可說是「澱粉炸彈組合包」，2種食材都是醣，蛋白質幾乎是零。吃完血糖飆得快，早上10點半可能就會肚子餓得咕嚕叫。

健康錯覺：水果打成果汁

天然水果整顆吃沒問題，但打成汁後纖維全攪碎，吸收速度極快。以為喝健康飲料，其實是一口氣灌下3顆橘子的糖分。

養生全餐：地瓜＋南瓜＋白飯

3種食材都是好東西，但全部疊加在同一餐，血糖直接超載。

控糖餐盤比例3原則

曾建銘建議，控糖重點不是戒斷，而是比例與替換。控糖餐盤比例應掌握3原則，包括：1.½盤蔬菜（綠色蔬菜）；2.¼蛋白質（蛋、豆腐、魚、雞肉）；3.¼ 主食（飯、麵、地瓜、薄吐司）。提醒蜂蜜很天然不代表可以當水喝；地瓜有纖維不代表可以拿來配白飯；控糖不是什麼都不敢吃，是學會「看懂你在吃什麼」。

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