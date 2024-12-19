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健康網》不只會胖！ 小孩不愛喝水 營養師曝恐學習力下降

2024/12/19 08:31

營養師表示，足夠的水分不僅能促進新陳代謝，還能提升注意力和認知表現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師表示，足夠的水分不僅能促進新陳代謝，還能提升注意力和認知表現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水是生命的基礎，也是孩子健康成長的關鍵因素。營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文提醒，水分攝取不夠對孩子健康影響巨大，不僅會容易肥胖，導致便秘、尿液濃縮，增加腎結石的風險，缺水甚至還會影響腦部功能，讓注意力及學習力下降！

水分對成長的影響

薛曉晶說明，水分能促進新陳代謝與健康發育，每天飲用6-8杯水，有助於維持身體內的正常代謝過程，支持細胞的修復與生長，幫助孩子在黃金成長期獲得足夠的營養吸收和能量供應。

若水分攝取不足會導致注意力下降和認知靈活性受損，研究顯示，增加水分攝取能顯著改善執行任務的效率，讓孩子在學校表現得更專注。而且肥胖兒童比正常體重兒童更易出現水分攝取不足，這與其代謝負荷增加有關。

孩子缺水3大壞處

薛曉晶提醒孩子缺水有下列3大壞處，她也分享吸引喝水的小技巧：

●注意力下降與學習效率降低：缺水會影響腦部功能，導致注意力不集中和學習效率下降。特別是在長時間課堂中，水分補充尤為重要。

●代謝負擔增加：飲水量不足與肥胖和代謝負荷增加密切相關，特別是對高BMI的孩子，提升飲水量能顯著改善其身體指標。

●健康風險增加：長期飲水不足可能導致便秘、尿液濃縮，甚至增加腎結石的風險，對成長中的孩子而言影響重大。

營養師指出，飲水量不足與肥胖和代謝負荷增加密切相關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師指出，飲水量不足與肥胖和代謝負荷增加密切相關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

多喝水的小技巧

●用有趣的水杯吸引孩子喝水：選擇有卡通圖案或鮮艷顏色的水杯，增加孩子對喝水的興趣；或者讓孩子選擇自己喜歡的水杯，讓飲水變得更有趣。

●在書包中放一瓶500ml的水：每天為孩子準備一瓶水，告訴他們放學前要喝完，幫助養成飲水習慣，在水瓶上畫刻度，設定分階段完成的小目標，增加趣味性。

●製作低糖電解質水補充運動後的水分：運動後流失的水分和電解質需要及時補充，可以在水中加入少量檸檬汁和一小撮鹽，製成簡單的電解質水，不僅能補水，還能讓孩子更願意飲用。

另外，薛曉晶補充，可根據年齡設定每日飲水量，建議學齡兒童每天喝6-8杯（約1500-2000毫升），並使用小獎勵制度。想建立孩子飲水的習慣，可在孩子起床後、每次用餐前後、運動後和睡前飲用一杯水，讓飲水成為日常生活的一部分；也可以與家人或朋友設計飲水比賽，例如誰先完成一天的飲水目標，增加互動性與趣味性。

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