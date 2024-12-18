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健康網》冬至不只吃湯圓！ 中醫曝1湯1穴補腎護陽氣

2024/12/18 20:48

冬至進補，中醫師推薦性味平和的四神湯，適合全家大小一同食用；示意圖。（資料照）

冬至進補，中醫師推薦性味平和的四神湯，適合全家大小一同食用；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週六（21日）就是「冬至」，一提到冬至許多人就想到吃湯圓，不過除了吃湯圓，其實冬至也是補養身體好時機！信義馬光中醫診所中醫師林坤立指出，在此時節補養「腎陽」能事半功倍，食補建議選不挑人的四神湯，來調理身體機能；另外，起床或睡前可多按壓背部的「腎俞穴」，有補腎顧腰的效果。

林坤立表示，從大自然的變化來看，從冬至開始，太陽的照射會由地球的南回歸線慢慢向北回歸線轉移，因此北半球白晝會慢慢加長，夜晚則漸漸縮短，以能量的角度來看，我們身處的北半球，環境中的陽氣在慢慢回升，陰氣在逐漸減少，所以就有「冬至一陽生」的說法，在這個陽氣漸增的初期，補養身體根本的「腎陽」，會有順勢而生，事半功倍的效果。

冬至前後保養 慎防心血管疾病

林坤立指出，在冬至前後，因為氣候寒冷且日夜溫差大，容易導致心臟病或高血壓病患者的病情加重，中風的發病率也會增加。因此在這期間，不論老小都要特別注意保暖，本來就有心血管疾病問題的人更要提高警覺，隨時觀察和注意身體變化，適當服用藥物控制病情，如有不適必須盡快求醫。

中醫師提醒，在冬至前後，因為氣候寒冷且日夜溫差大，容易導致心臟病或高血壓病患者的病情加重，中風的發病率也會增加；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，在冬至前後，因為氣候寒冷且日夜溫差大，容易導致心臟病或高血壓病患者的病情加重，中風的發病率也會增加；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

他建議冬至前後的保養注意3點：

1.避寒就溫：冬至前後氣溫偏低，一定要及時增添衣物，但穿得過緊會影響血液循環，所以要選保暖性能好且柔軟寬鬆的衣服。若在嚴冬時節，更要注意長者和體弱者可能出現體溫偏低的情況，應減少戶外活動，善用保暖物品（如電暖器、電毯、暖暖包…）以免受寒。

2.早睡晚起：冬至時節夜半到清晨的氣溫特別寒冷，身體需要消耗更多能量來維持體溫，因此我們應該適當增加睡眠時間，晚上盡早睡覺，早上醒來也不要過早外出活動，才不會過度損傷陽氣。

3.適時進補：順應大自然的變化，冬至是很棒的進補時令，可以適量食用羊肉爐、牛肉湯、麻油雞、薑母鴨等有補益效果的食物，但要注意不可過量，否則就容易出現內熱上火如血壓升高、口破、皮膚癢疹、痔瘡出血，或腸胃積滯如消化不良、便秘的情況。

林坤立強調，進補需要留意個人的體質，否則可能適得其反，如果不確定體質，建議使用性質溫和的平補食物，如蓮子、芡實、山藥、銀耳等。最好能與合格中醫師諮詢，分析個人的體質情況後，再選擇最適合的進補方案。

中醫師提醒，冬天進補注意不可過量，否則就容易出現內熱上火如血壓升高、口破、皮膚癢疹、痔瘡出血，或腸胃積滯如消化不良、便秘的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提醒，冬天進補注意不可過量，否則就容易出現內熱上火如血壓升高、口破、皮膚癢疹、痔瘡出血，或腸胃積滯如消化不良、便秘的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

四神湯 全家都適合

至於冬至食補，他推薦性味平和的四神湯，適合全家大小一同食用。

食材：蓮子、芡實、茯苓、山藥各1.5兩。

作法：洗淨藥材後，先將蓮子、芡實以溫水浸泡一小時，放入電鍋中，加入約1000cc的水，外鍋2碗水，先煮20分鐘，再加茯苓、山藥，煮至熟透，加適當之調味，即可食用。

功效：調理身體機能，適合脾胃虛弱、食慾不振、容易腹脹或腹瀉體質者。

中醫師指出，按壓背部的「腎俞穴」有補腎顧腰的效果。（馬光中醫診所提供）

中醫師指出，按壓背部的「腎俞穴」有補腎顧腰的效果。（馬光中醫診所提供）

腎俞穴 早晚可多做

除了食補，養護腎氣，也可自行按壓背部的「腎俞穴」，位置約在雙手叉腰的高度，按摩前先將雙手手掌搓熱，再將掌心貼到脊柱兩旁的腎俞，上下摩擦讓局部也發熱起來，每天早上起床或睡前可多做，能達到良好的補腎顧腰的效果。

林坤立提醒，冬至也是三九天（一年之中最冷的時段）的第一天，在這時期利用陽氣較盛的藥材敷貼在特定穴位，進行「三九貼」也有利於養護陽氣，增強抵抗力，對一些慢性虛寒性症狀，如手腳冰冷、鼻敏感、氣喘、消化功能差等，也都有一定的治療效果。

信義馬光中醫診所中醫師林坤立。（馬光中醫診所提供）

信義馬光中醫診所中醫師林坤立。（馬光中醫診所提供）

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