春節塞車別憋尿！ 醫師4招避免「忍」出大麻煩

蔡樹衛醫師提醒，憋尿太久，小心膀胱罷工，甚至引發泌尿道感染，一不小心，快樂假期就變成醫院急診！ （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節連假最怕塞車，不少民眾一路憋尿，國泰綜合醫院泌尿科醫師蔡樹衛提醒，憋尿太久，小心膀胱罷工，甚至引發泌尿道感染，一不小心，快樂假期就變成醫院急診！

蔡樹衛指出，春節返鄉多少遇到塞車情形，曾有民眾從台北往高雄，一塞就是7小時，一到目的地，因攝護腺肥大而尿不出來，導尿才排出1000c.c.尿液，也有民眾因膀胱尿道炎頻跑廁所、痛到不行，還出現血尿，整趟旅程瞬間掃興。

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「憋尿的後果超乎想像！」蔡樹衛說，民眾多有「忍一下沒關係」的錯誤迷思，一旦膀胱被撐到失去彈性，嚴重時恐造成膀胱無力，而尿液滯留太久，容易引發膀胱發炎、尿道感染，甚至逆流傷害腎臟，尤其攝護腺肥大患者，更可能尿不出來，最後只能導尿。

蔡樹衛分享春節出遊4招「防憋尿攻略」：少喝利尿飲料、控制飲水量、見廁所就上、裝備齊全。

蔡樹衛建議，出發前2小時少喝水，在旅途中適量補充即可，避免咖啡、茶、可樂等利尿飲料，免得尿意突然來襲，遇到加油站或休息站時，千萬別再「忍一下」，應該見廁所就上，車上也可以準備空瓶、塑膠袋或成人尿布等應急用品，做到有備無患。

蔡樹衛醫師分享春節出遊4招「防憋尿攻略」，建議少喝利尿飲料、控制飲水量、見廁所就上、裝備齊全。（記者邱芷柔攝）

此外，春節期間泌尿道感染也很常見，蔡樹衛提醒，長途旅程到達目的地後應後應多喝水、勤排尿，幫助膀胱「清乾淨」，女性如廁時，擦拭方向應「由前往後」，避免細菌帶入尿道口，此外，多吃南瓜子和蔓越莓，也可降低泌尿道感染的風險。

蔡樹衛指出，憋尿不是小事，尤其對長者和泌尿道較敏感的人來說，後果可能很嚴重，春節出遊應好好規劃，開心出門、健康回家，別讓憋尿壞了假期興致。

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