健康網》猝死逾9成是「心」出問題！ 醫籲及早處理心臟疾病

醫師指出，及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死的發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近日夜溫差大，猝死事件頻傳，對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」分享，無預期的非外力因素死亡， 90%以上是心臟的問題；猝死的危險因素，包括抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病，如果及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死的發生；否則一旦爆發猝死，患者的死亡率高達9成。

劉中平指出，因為人的身體是精密設計的，每天都會好好運轉，疾病要奪去我們的生命需要一點時間，而人類也會搏鬥求生，唯獨負擔全身血液循環的心臟，若是出了狀況，立刻就會威脅我們的生命。 目前在發病一小時內就死亡的「猝死」，90%是因為心臟病造成的。

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其中，超過一半的猝死在發生前沒有任何預兆，常讓大家猝不及防，總是成為新聞焦點；猝死的危險因素，包括抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病，如果及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死的發生。

劉中平警告，一旦爆發猝死，患者的死亡率高達9成，不過如果即時開始CPR和使用體外去顫器AED的話，可以提高存活機會，搶救生命。

劉中平警告，一旦爆發猝死，患者的死亡率高達9成；圖為示意圖。（圖擷取自shutterstock）

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