限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》猝死逾9成是「心」出問題！ 醫籲及早處理心臟疾病
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕最近日夜溫差大，猝死事件頻傳，對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」分享，無預期的非外力因素死亡， 90%以上是心臟的問題；猝死的危險因素，包括抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病，如果及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死的發生；否則一旦爆發猝死，患者的死亡率高達9成。
劉中平指出，因為人的身體是精密設計的，每天都會好好運轉，疾病要奪去我們的生命需要一點時間，而人類也會搏鬥求生，唯獨負擔全身血液循環的心臟，若是出了狀況，立刻就會威脅我們的生命。 目前在發病一小時內就死亡的「猝死」，90%是因為心臟病造成的。
請繼續往下閱讀...
其中，超過一半的猝死在發生前沒有任何預兆，常讓大家猝不及防，總是成為新聞焦點；猝死的危險因素，包括抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病，如果及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死的發生。
劉中平警告，一旦爆發猝死，患者的死亡率高達9成，不過如果即時開始CPR和使用體外去顫器AED的話，可以提高存活機會，搶救生命。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應