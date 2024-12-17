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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》手臂痛也是心梗前兆！ 中醫曝「朝5晚8」時段最危險

2024/12/17 17:51

中醫師提醒，誘發心臟病、中風急性發作的雙峰時間是「朝5晚8」，清晨5時至9時（起床前至起床後4小時內），以及晚上8到9時（晚餐後）；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，誘發心臟病、中風急性發作的雙峰時間是「朝5晚8」，清晨5時至9時（起床前至起床後4小時內），以及晚上8到9時（晚餐後）；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞前兆不只有胸痛！變天變冷一定要特別注意心血管疾病。雲品中醫診所在臉書專頁發文表示，11月到隔年的2-3月之間，是心血管疾病好發的高峰期，而誘發心臟病、中風急性發作的雙峰時間是「朝5晚8」，清晨5時至9時（起床前至起床後4小時內），以及晚上8到9時（晚餐後），這段時間的防護更為重要。

根據衛生福利部公布的112年國人十大死因，心臟疾病、腦血管疾病，以及高血壓性疾病，分別名列第2、4、7名。由此可見，心血管疾病已經嚴重威脅國人的健康，萬萬不可輕忽。

關於心血管疾病

心血管疾病又稱為「循環系統疾病」，指人體內運送血液的器官和組織，主要包括心臟、血管（包含動脈、靜脈、微血管）。任何影響心臟血管系統的疾病都可稱為心血管疾病，進而造成心臟、腦部與周邊血管病變，像是心臟病、高血壓、高血糖、中風、心肌梗塞等。

中醫師提到，有胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等相關症狀，應立即送醫治療。而年齡、糖尿病、肥胖、高血壓、抽菸、高血脂、生活或遺傳，都是心血管疾病的危險因子。

中醫師說，定期健康檢查，控制好「三高」，配合飲食、運動、起居調養，以及學習放鬆、補足水分、戒菸，都是預防好方法；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師說，定期健康檢查，控制好「三高」，配合飲食、運動、起居調養，以及學習放鬆、補足水分、戒菸，都是預防好方法；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

冬季好發腦中風原因

●心血管收縮

天氣寒冷時血管會收縮，防止散熱以維持體溫恆定。而血壓會隨心臟收縮力，與血管彈性而起伏變化，受到寒冷刺激，血管將會收縮變細，血壓也會上升。

●心血管硬化

當血管發生動脈硬化等異常現象時，血壓急速上升就會出問題，腦部動脈阻塞會發生腦血管梗塞，動脈破裂則發生腦出血。

7招預防心血管疾病

中醫師說，定期健康檢查，控制好「三高」，配合飲食、運動、起居調養，以及學習放鬆、補足水分、戒菸，都是預防好方法。另外，從立冬至立春前，包括立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒六個節氣，是一年中氣候最寒冷的季節。冬季養生之道，應著眼於一個「藏」字。

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