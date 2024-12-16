毒癮比精神疾病更傷腦 研究：指標濃度達3倍

北市聯醫與國衛院最新研究發現，相同的症狀嚴重度下，愷他命精神疾病患者腦部損傷指標物質濃度，大約是思覺失調者的3倍。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕使用毒品會造成不可逆的腦損傷，且北市聯醫與國衛院最新研究顯示，因長期愷他命（K他命）成癮而出現精神疾病者，症狀表現與思覺失調個案類似，但在相同的症狀嚴重度下，腦部損傷指標物質濃度大約是思覺失調者的3倍，顯示其腦部損傷程度比思覺失調患者更加嚴重。

北市聯醫松德院區院長黃名琪指出，長期使用愷他命的成癮者易有身心併發症出現，尤其愷他命具有心臟、泌尿道、腸胃道毒性，引起心跳過速、高血壓、間質性膀胱炎、膀胱萎縮，以及腹痛等表現，且心理上有認知功能受損、精神病、憂鬱症、壓力因應系統受損等傷害。

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黃名琪說，團隊檢視臨床症狀後發現，由外部藥物傷害造成的「愷他命精神病」在症狀表現上，與原發性精神病「思覺失調」非常相似，並以腦部周邊血液中的「神經絲輕鏈」濃度作為腦損傷指標，比較兩者之間的腦損傷嚴重度差異。

針對神經絲輕鏈檢測，黃名琪解釋，神經細胞表面出現破口時，神經絲輕鏈會從細胞內部逸出並進入血液，因此透過腦部周邊血液檢測，可初步評估腦損傷程度。

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗則補充，這類技術就像檢測肝臟損傷時的GOT與GPT指標，可以用來探討疾病、成癮藥物等造成的神經損傷嚴重度。

針對研究結果，黃名琪指出，具有愷他命精神病者，血液中的神經絲輕鏈濃度是一般人的3到4倍，也是相同症狀嚴重度思覺失調患者的2至3倍，顯示其腦部損傷情況更加嚴重，這項研究結果未來可能做為藥物成癮者的治療方案開發方向。

黃名琪提醒，成癮藥品大多藉由改變大腦神經迴路來造成依賴性，美國成癮學會已將藥物成癮定義為「大腦相關慢性疾病」，對於這類患者來說，最重要的就是戒除毒癮，雖神經系統損傷無法完全復原，但至少先停止傷害，讓細胞自行修復，臨床上針對精神症狀也會觀察6至12個月，再依據患者情況提供相應的治療方案。

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