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水腦症好發60歲以上長者 「3症狀」要注意

2024/12/16 10:38

7旬王姓病患經電腦斷層檢查，患有腦室擴大及大腦脊髓液蓄積，醫師診斷為常壓性水腦症。（中醫大新竹附醫提供）

7旬王姓病患經電腦斷層檢查，患有腦室擴大及大腦脊髓液蓄積，醫師診斷為常壓性水腦症。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名73歲王姓老翁因全身無力、走路不穩，甚至會胡言亂語，經神經內科醫師問診後，發現患者還有輕微癡呆合併尿失禁等症狀，再透過電腦斷層檢查，患者有腦室擴大及大腦脊髓液蓄積，診斷為常壓性水腦症，安排住院並執行腦脊髓液引流手術，術後後回診，整體認知功能、走路及尿失禁困擾大幅改善後，再建議患者至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科醫師錢駿表示，常壓性水腦症好發於60歲以上中老年人，患者因腦脊髓液積聚於腦室之中，無法被吸收，導致腦室擴張，壓迫周遭腦部組織造成多樣神經學症狀。好發在腦部曾經外傷，或是腦部感染，或是曾經發生腦出血族群。

神經內科醫師錢駿表示，常壓性水腦症好發於60歲以上中老年人。同時，好發在腦部曾經外傷，或是腦部感染，或是曾經發生腦出血族群。（記者廖雪茹攝）

神經內科醫師錢駿表示，常壓性水腦症好發於60歲以上中老年人。同時，好發在腦部曾經外傷，或是腦部感染，或是曾經發生腦出血族群。（記者廖雪茹攝）

錢駿指出，腦脊髓液引流手術透過腦脊髓腔，將腦髓液引流出來約20-30c.c.，患者因腦脊髓液太多，聚積在腦部，造成腦組織傷害，透過手術將腦脊髓液體放出來，降低對腦組織的壓迫，症狀就會明顯改善。但他提醒，引流手術大概只能維持3到4個月，建議患者至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術，才能根除。

神經內科主任陳睿正強調，失智症的成因多樣，其中一種可能是正常壓力性水腦症。此外，阿茲海默症和血管型失智症也是常見的原因。針對阿茲海默症，目前已有最新的治療藥物，預計明年將在台灣上市，為患者帶來更多希望。

失智症需要由神經內科醫師進行詳細檢查與鑑別診斷，並結合其他專科提供最適合患者的治療方案。如果家中長輩出現相關症狀，建議儘快帶他們前往醫院就診，以便及早診斷和治療。

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