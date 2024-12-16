自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台中慈濟醫院「護理秘書」 AI互動助新進護師減壓

2024/12/16 10:11

開發者陳佳菁醫師表示，「護理秘書」不只是查詢工具，更是陪伴護理師的助手。（慈濟提供）

開發者陳佳菁醫師表示，「護理秘書」不只是查詢工具，更是陪伴護理師的助手。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院協助新進護理師適應繁忙的臨床工作，推出數位工具「護理秘書」，結合LINE＠平台與AI技術的互動系統，提供即時查詢與技術指導，讓新進護理師能更高效執行醫囑操作，還可透過聊天機器人獲得心理陪伴，感受工作中的支持與溫暖。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷來自護理背景，對護理人員初入職場時面臨的挑戰深有體會。有感於許多新進護理師因不熟悉專業操作，覺得工作壓力倍增，甚至影響病人安全，因此推動「護理秘書」專案，量身打造滿足護理師需求的數位化查詢工具，讓新進護理師隨時取得符合標準的操作指引，協助工作減壓增效，提升照護品質。

「護理秘書」由復健醫學部醫師陳佳菁主導開發，設計功能緊扣護理臨床需求，包含常見儀器操作說明、護理技術標準流程、工作常見問題解答及院內單位分機查詢等，讓新進護理師能在臨床迅速找到所需資訊。此外，平台整合多國語言衛教資訊，支援越南文、印尼文等，幫助護理師在多元文化環境下提供準確的健康指導，提升跨文化溝通與照護能力。

AI聊天機器人是「護理秘書」的一大亮點！陳佳菁表示，透過先進的語言模型，機器人能模糊比對使用者輸入內容，準確回應查詢需求。不僅提升資訊查詢效率，還設計成心理陪伴工具，為護理師提供溫暖的人性化互動。希望護理師在面對壓力時，能藉由與機器人的對話找到心理上的支持，不只是查詢工具，更是陪伴他們的助手。

新進護理師范宜柔表示，「護理秘書」讓他在臨床上能迅速查詢所需資訊，解決操作疑惑。（慈濟提供）

新進護理師范宜柔表示，「護理秘書」讓他在臨床上能迅速查詢所需資訊，解決操作疑惑。（慈濟提供）

新進護理師范宜柔說，自己剛到職半年，仍不熟悉許多臨床操作，由於臨床工作繁忙，也不敢頻繁請教學姐。「護理秘書幫了我很大的忙，像是輸血流程該注意什麼、點滴泵的操作步驟，甚至查詢院內單位的分機號碼，都能快速找到答案」；尤其多國語言衛教功能，讓她在面對非本國籍的看護時，能更有自信提供照護指導。

莊淑婷表示，「護理秘書」是台中慈濟醫院提升關懷護理人員工作環境的重要一步，希望透過智慧科技，提升工作效率，還能在專業與心理層面提供全方位支持，為護理人員創造一個更友善的職場環境。

護理秘書設計功能緊扣護理臨床需求，包含常見儀器操作說明、護理技術標準流程、工作常見問題解答等。（慈濟提供）

護理秘書設計功能緊扣護理臨床需求，包含常見儀器操作說明、護理技術標準流程、工作常見問題解答等。（慈濟提供）

「護理秘書」結合LINE＠平臺，操作便捷，即時查詢與技術指導，幫助新進護理師減壓增效。（慈濟提供）

「護理秘書」結合LINE＠平臺，操作便捷，即時查詢與技術指導，幫助新進護理師減壓增效。（慈濟提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中