桃園月餘未增本土登革熱個案 疫情今解列

桃園市9月22日出現首例本土登革熱後，市府跨局處加強防疫、清消。（資料照，衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市9月22日出現首例本土登革熱後共累積7例確診，距離第7例發病日1個月未再新增確診個案，桃園市長張善政今（5）日下午主持市政會議時表示，桃園市本土登革熱疫情於今天解列，但警報解除不代表就沒事了，在全球暖化之下，登革熱疫情可能1年比1年加劇，請各局處持續配合衛生局，防治工作仍不能鬆懈。

張善政表示，自9月22日接獲首例通報以來，市府在最短時間內啟動防疫應變機制，並於10月1日由副市長王明鉅召開跨局處會議，整合資源全力投入防治工作，能有效控制疫情，守住市民的健康與安全，是全體市府團隊共同努力的成果，他要感謝堅守第1線的衛生局同仁，從疫調、防治到醫療溝通，都展現高度的專業，而水務局建置的巡查系統，以及環保局加強化學防治的措施也非常重要，此外，包括教育局、農業局、工務局及各區公所、里鄰長、志工等單位，也全力對所轄場域進行自主巡檢，積極清消環境，讓防治成效更加事半功倍。

張善政表示，除了府內單位，也要特別感謝疾病管制署北區管制中心，在防疫過程中提供即時專業的建議與技術支援，是中央與地方攜手解決問題的良好典範。

衛生局表示，解列的條件為距離最後1個個案發病日期，1個月未再有新增確診案例即可解列，截至今日桃園市登革熱累計確診40例，其中，境外33例、本土7例，本土第7例發病日為10月4日，經監測31天未有新增個案，因此監測至4日晚間12點過後，桃園市本土登革熱疫情於今日解列。

