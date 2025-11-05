自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園月餘未增本土登革熱個案 疫情今解列

2025/11/05 15:40

桃園市9月22日出現首例本土登革熱後，市府跨局處加強防疫、清消。（資料照，衛生局提供）

桃園市9月22日出現首例本土登革熱後，市府跨局處加強防疫、清消。（資料照，衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市9月22日出現首例本土登革熱後共累積7例確診，距離第7例發病日1個月未再新增確診個案，桃園市長張善政今（5）日下午主持市政會議時表示，桃園市本土登革熱疫情於今天解列，但警報解除不代表就沒事了，在全球暖化之下，登革熱疫情可能1年比1年加劇，請各局處持續配合衛生局，防治工作仍不能鬆懈。

張善政表示，自9月22日接獲首例通報以來，市府在最短時間內啟動防疫應變機制，並於10月1日由副市長王明鉅召開跨局處會議，整合資源全力投入防治工作，能有效控制疫情，守住市民的健康與安全，是全體市府團隊共同努力的成果，他要感謝堅守第1線的衛生局同仁，從疫調、防治到醫療溝通，都展現高度的專業，而水務局建置的巡查系統，以及環保局加強化學防治的措施也非常重要，此外，包括教育局、農業局、工務局及各區公所、里鄰長、志工等單位，也全力對所轄場域進行自主巡檢，積極清消環境，讓防治成效更加事半功倍。

張善政表示，除了府內單位，也要特別感謝疾病管制署北區管制中心，在防疫過程中提供即時專業的建議與技術支援，是中央與地方攜手解決問題的良好典範。

衛生局表示，解列的條件為距離最後1個個案發病日期，1個月未再有新增確診案例即可解列，截至今日桃園市登革熱累計確診40例，其中，境外33例、本土7例，本土第7例發病日為10月4日，經監測31天未有新增個案，因此監測至4日晚間12點過後，桃園市本土登革熱疫情於今日解列。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中