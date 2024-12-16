健康網》量血壓謹記722守則！ 營養師加碼4招助管控

營養師指出，透過連續「7」天測量、「1」天量2次、每天「2」遍，間隔1分鐘。可以及早發現血壓異常，讓醫師訂定最適合的治療計畫；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是「悶騷」的疾病，許多時候不會有任何症狀，在背後默默累積成中風、心臟病等心血管威脅。營養師沈宛徵指出，量血壓透過「722守則」：連續「7」天測量、「1」天量2次、每天「2」遍，間隔1分鐘。可以及早發現血壓異常，提供醫師完整數據，訂定最適合的治療計畫。另外，想要管理高血壓，飲食上應做到少鹽多香草、多吃鉀元素、適量好油、控糖控甜，為營養加分。

沈宛徵於臉書發文指出，健康從「量」開始，722守則3個步驟簡單又清楚：

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1.連續7天測量：就像追劇一樣，一定要連續追！這7天是為了捕捉你的血壓變化趨勢。請記得固定時間開播（測量），不要隨便跳過劇情。

2.一天量2次：早上起床後測一次，剛睡醒的自己，往往是最真實的模樣，沒有咖啡、沒有早餐干擾，血壓數字才是「素顏」的你。晚上睡覺前再測一次，一天忙碌過後，看看血壓有沒有因為「壓力山大」飆高。

3.每次量2遍，間隔1分鐘：有時候血壓機也會有點「害羞」，數字可能不穩定，所以給它一點時間冷靜。間隔1分鐘再測一次，就像拍照多拍幾張一樣，選最真實的那個。

營養師表示，要管理高血壓，多吃鉀元素如香蕉、奇異果、菠菜都是好選擇，能幫助平衡體內的鈉鉀比例；示意圖。（圖取自freepik）

少鹽少糖多補鉀 4招給營養加分

●少鹽多香草：廚房裡少放鹽，多用天然香料如羅勒、迷迭香來增添風味，吃得健康又美味。

●多吃鉀元素：香蕉、奇異果、菠菜都是好選擇，能幫助平衡體內的鈉鉀比例。

●適量好油：橄欖油、魚油是友善心血管的好夥伴，但記得別吃太多，卡路里還是會偷偷找上你。

●控糖控甜：不只是鹹，甜點也得控制，過多的糖分可是讓血壓升高的共犯。

沈宛徵總結，血壓的管理其實就像養成一個新習慣，剛開始有點麻煩，但久了會發現它其實是「健康存摺」的好夥伴。高血壓不可怕，可怕的是「不在意」，只要每天給自己3分鐘，遵循722守則有助血壓穩定，身體健康。並提醒，如果有慢性腎臟疾病的朋友，可以使用低鈉鹽、補充鎂離子，或先諮詢專業營養師。

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