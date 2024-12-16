自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》量血壓謹記722守則！ 營養師加碼4招助管控

2024/12/16 18:29

營養師指出，透過連續「7」天測量、「1」天量2次、每天「2」遍，間隔1分鐘。可以及早發現血壓異常，讓醫師訂定最適合的治療計畫；情境照。（圖取自shutterstock）

營養師指出，透過連續「7」天測量、「1」天量2次、每天「2」遍，間隔1分鐘。可以及早發現血壓異常，讓醫師訂定最適合的治療計畫；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是「悶騷」的疾病，許多時候不會有任何症狀，在背後默默累積成中風、心臟病等心血管威脅。營養師沈宛徵指出，量血壓透過「722守則」：連續「7」天測量、「1」天量2次、每天「2」遍，間隔1分鐘。可以及早發現血壓異常，提供醫師完整數據，訂定最適合的治療計畫。另外，想要管理高血壓，飲食上應做到少鹽多香草、多吃鉀元素、適量好油、控糖控甜，為營養加分。

沈宛徵於臉書發文指出，健康從「量」開始，722守則3個步驟簡單又清楚：

1.連續7天測量：就像追劇一樣，一定要連續追！這7天是為了捕捉你的血壓變化趨勢。請記得固定時間開播（測量），不要隨便跳過劇情。

2.一天量2次：早上起床後測一次，剛睡醒的自己，往往是最真實的模樣，沒有咖啡、沒有早餐干擾，血壓數字才是「素顏」的你。晚上睡覺前再測一次，一天忙碌過後，看看血壓有沒有因為「壓力山大」飆高。

3.每次量2遍，間隔1分鐘：有時候血壓機也會有點「害羞」，數字可能不穩定，所以給它一點時間冷靜。間隔1分鐘再測一次，就像拍照多拍幾張一樣，選最真實的那個。

營養師表示，要管理高血壓，多吃鉀元素如香蕉、奇異果、菠菜都是好選擇，能幫助平衡體內的鈉鉀比例；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，要管理高血壓，多吃鉀元素如香蕉、奇異果、菠菜都是好選擇，能幫助平衡體內的鈉鉀比例；示意圖。（圖取自freepik）

少鹽少糖多補鉀 4招給營養加分

●少鹽多香草：廚房裡少放鹽，多用天然香料如羅勒、迷迭香來增添風味，吃得健康又美味。

●多吃鉀元素：香蕉、奇異果、菠菜都是好選擇，能幫助平衡體內的鈉鉀比例。

●適量好油：橄欖油、魚油是友善心血管的好夥伴，但記得別吃太多，卡路里還是會偷偷找上你。

●控糖控甜：不只是鹹，甜點也得控制，過多的糖分可是讓血壓升高的共犯。

沈宛徵總結，血壓的管理其實就像養成一個新習慣，剛開始有點麻煩，但久了會發現它其實是「健康存摺」的好夥伴。高血壓不可怕，可怕的是「不在意」，只要每天給自己3分鐘，遵循722守則有助血壓穩定，身體健康。並提醒，如果有慢性腎臟疾病的朋友，可以使用低鈉鹽、補充鎂離子，或先諮詢專業營養師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中