限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》冬至將至！ 中醫推「三九貼」養生正當時
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕冬至（12/21）即將到來，正是養生的最佳時機！翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享了冬日養生秘訣「三九貼」。他指出，利用冬季最寒冷的時節進行「冬病冬治」，透過三九貼溫補陽氣，為來年健康打好基礎，是冬日養生的絕佳選擇。
曾柏翰解釋，「夏天貼三伏，冬天貼三九」是中醫傳統的季節性調養概念。三九貼運用中醫經絡理論與針灸技術，在一年中最寒冷的時期，將特製中藥敷貼於特定穴位，如大椎穴、腎俞穴等。透過藥物的滲透與經絡的調理，可達到治療疾病和預防疾病的效果。
請繼續往下閱讀...
三九貼適合人群
曾柏翰表示，三九貼特別適合以下族群：鼻過敏患者、長期咳嗽或哮喘患者、容易反覆感冒者、體弱多病者、虛寒體質者。三九貼能幫助這些族群透過藥效滲透和經絡引導，從背部進入肺部，達到養肺健體的效果。
最佳敷貼時機
三九貼的敷貼時間通常從冬至開始，至隔年2月為止，是進行的黃金時期。一般建議每隔5到10天敷貼一次，至少進行3次，以達到良好效果。
中醫師提醒，冬季天氣寒冷，正是補陽氣的好時機。透過三九貼調理身體，不僅能改善體質，還能為來年健康打下穩固基礎。有興趣的民眾可諮詢專業中醫師，根據自身體質選擇適合的養生方法。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應