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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛愛也算是運動！ 研究：男性單次25分鐘=慢跑2km

2024/12/15 20:56

研究顯示，男性一次25分鐘的性行為所消耗的熱量大約等於慢跑2公里；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，男性一次25分鐘的性行為所消耗的熱量大約等於慢跑2公里；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常生活中運動種類繁多，有人就好奇「性行為」是否能算一種運動？河堤復健科診所院長李炎諭引述2013年2022年的研究表示，認真進行性行為的話，消耗的熱量確實是比想像中多。像2013年的研究即指出，男性單次25分鐘的性行為所消耗的熱量大約等於慢跑2公里。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文指出，根據2013年1項針對年輕人性行為的研究發現，男性單次性行為平均消耗101大卡或每分鐘4.2大卡；女性則是69.1大卡或每分鐘3.1大卡，所以如果男生能持續25分鐘，就相當於慢跑兩公里消耗的熱量。反觀如果男性單次性行為只有3分鐘，那就只有消耗微乎其微的12.6大卡，所以李炎諭也提醒，持久度非常重要，若發現有這方面的問題，建議尋求專業的泌尿科醫師協助。

醫師表示，如果單次性行為只有3分鐘，那就只有消耗12.6千卡；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，如果單次性行為只有3分鐘，那就只有消耗12.6千卡；圖為情境照。（圖取自freepik）

李炎諭也引述2022年的回顧性研究指出，性行為最高可消耗100大卡或約等於6METs（代謝當量）的活動，平均心跳約每分鐘90-130下，最高心跳約為每分鐘170下，但會受到健康狀態、體位、時間長短、不同階段、性別差異等因素影響。

最後，依據2篇醫學實證研究結果來看，李炎諭認為，性行為仍屬於運動，比久坐好，甚至可能還會額外獲得一般運動沒有的好處。

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