健康網》山林翡翠！ 「蒜香山蘇炒蛋」成餐桌美味

北農說，山蘇不僅營養豐富，還可以用來烹調美味的蔬菜料理或製酒、煮茶、做「蒜香山蘇炒蛋」；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的原生食材有那些？台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文，介紹被譽為「山林翡翠」的台灣特有農產山蘇，不僅營養豐富，還可以烹調美味的蔬菜料理或製酒、煮茶，「蒜香山蘇炒蛋」即非常美味。

山蘇是一種蕨類植物，喜歡生長在潮濕的山林環境，是台灣獨有的農產之一。嫩葉可以用來烹調美味的蔬菜料理或製酒，而老葉則可以煮茶，具有利尿功能，可謂用途多元。雖然山蘇的主要產期在冬季，但透過專業農友的技術管理，現在已經可以全年享用新鮮山蘇，以下是「蒜香山蘇炒蛋」做法：

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蒜香山蘇炒蛋

1. 將山蘇洗淨、瀝乾，大蒜切片備用。

2. 打散雞蛋，加入少許鹽拌勻。

3. 起鍋熱油，放入蒜片爆香後，加入山蘇快速翻炒。

4. 最後將蛋液淋在山蘇上，稍微翻拌，待蛋液凝固後即可盛盤。

這道料理簡單易做，清香可口，既保留山蘇的鮮嫩，又增添了蛋香，是家庭料理的好選擇。北農鼓勵民眾分享自己與家人最愛的山蘇料理，或是創意烹飪方式，讓更多人認識並愛上這份來自山林的美味。同時，也期望大家能進一步了解台灣原生食材的多樣性和魅力。山蘇，不僅是一道菜，更是台灣自然資源與文化的象徵。快來試試吧！

山蘇是一種蕨類植物，喜歡生長在潮濕的山林環境，是台灣獨有的農產之一。（資料照）

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