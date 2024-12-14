健康網》腸病毒仍活躍 醫：照顧者注意4大前驅症狀

近期腸病毒肆虐，不少國小以下幼童受害。示意圖。（圖取自shutterstock）



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5天大新生兒染腸病毒重症 疾管署估1月中下旬脫離流行期

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你的孩子正為腸病毒感染所苦嗎？或是因腸病毒正在停課，傷透腦筋呢？近年各式傳染病肆虐，因為氣候變遷使得傳染病流行季節改變，過去在夏季常見的腸病毒，即使到了冬季仍有相關個案。

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兒童急診主治醫師謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》說明，近幾年冬天不像冬天，身處亞熱帶區域的台灣，即使到了 12 月份，才感受到些微寒意，也讓原本盛行於夏天的腸病毒，在冬天仍然活躍。

謝宗學表示，絕大多數腸病毒重症發生於 5 歲以下的兒童，腸病毒重症治療原則最重要的是即時辨識重症前驅症狀，然後依照疾病分期，給予適當的療程。重症前兆病徵有：嗜睡、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快、持續嘔吐。

腸病毒前驅症狀。（圖取自Dr. E 小兒急診室日誌）

同時最重要的是，照顧罹患腸病毒的孩子，家長必須注意孩子是否出現4項重症前驅症狀，只要出現其中一項前驅症狀，建議立即帶孩子給小兒科醫師看診，評估是否真的進入重症病程。若確定或高度懷腸病毒重症，請儘快帶孩子到大醫院治療。

若家長對於判斷重症前兆病徵覺得困難，觀察重點可以先放在孩子用藥物退燒後，活力精神是否有顯著恢復。若沒有，建議帶孩子給小兒科醫師看診。

謝宗學表示，腸病毒重症治療的成敗，除了醫療機構的救治能力外，常跟開始治療時的疾病分期相關。若開始治療重症的時間屬於疾病分期中的最後一期「心衰竭期」，治療成功的機率明顯下降。因此，及早辨識重症，在重症演變到心衰竭期之前積極介入治療，可以增加治癒成功的機率。

疾管署表示，上週腸病毒門急診就診人次暴增14.8%，感染者以幼童與國小以上學童偏多。11月17日到23日，門急診就診共有2萬6077人次，疫情呈上升趨勢，同時就診人次以0歲到4歲幼童為主，但5歲到9歲以及10到14歲占比持續增加。同時以克沙奇A16型最多，其次為克沙奇A6及克沙奇A2型，克沙奇A16型與克沙奇B4型各1例，其中5例為未滿1歲幼童。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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