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健康 > 杏林動態

台大雲林分院護理師結合AI 打造創新照護模式

2024/12/12 19:02

台大雲林分院護理師透過程式編排設計互動式衛教機器人凱爾，傳遞疾病照顧問題、衛教等資訊。（台大雲林分院提供）

台大雲林分院護理師透過程式編排設計互動式衛教機器人凱爾，傳遞疾病照顧問題、衛教等資訊。（台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院護理部根據住院病患、家屬常見問題，結合科技AI智能創新照護模式，解決護理問題，讓病患獲得最好照護，家屬及護理師也減輕壓力。

台大雲林分院將護理部的創新模式拍攝成4部影片，「居家腹透A計畫 Plan A For Home Peritoneal Dialysis」、「智慧賦能病人，護理輕鬆升級！Care Patient Carry Nurse」、「以舉腦得Take a Brain」、「健康生活，無限希望Infinite Hope For Healthy Life」，參加「2024年護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎比賽，歡迎民眾踴躍點閱支持，讓世界看見台灣，也看見醫護團隊的專業及用心。

「居家復透A計畫」透過護理師專為腹膜透析設計的功能性衣物，減少不適，提升舒適度，更透過居家透析照護APP提供即時查詢與解決方案，帶給腎友全面的支持與關懷。

「智慧賦能病人，護理輕鬆升級」由護理師透過程式編排設計互動式衛教機器人凱爾，傳遞疾病照顧問題、衛教等資訊，協助病人及照顧者取得正確且一致的疾病衛教，減輕醫護人員工作負擔，讓護理品質更升級。

「以舉腦得」設置腦部各部位的3D立體模型，按壓對應的按鈕，模型上相應的部位會亮光及語音說明功能，讓家屬、護理師及實習護生可以快速透過按壓，了解病人的症狀，降低照護上的焦慮感。

「健康生活，無限希望」透過跨領域的團隊教學課程，及結構性分享團體有效改善精神科日間病人之健康體適能。

台大雲林分院表示，競賽活動在12月15日晚上11點59分前，參賽影片在FB、YouTube的點閱數達1萬次以上即能入圍，歡迎民眾踴躍點閱支持。

台大雲林分院護理師透過程式編排設計互動式衛教機器人凱爾，傳遞疾病照顧問題、衛教等資訊。（台大雲林分院提供）

台大雲林分院護理師透過程式編排設計互動式衛教機器人凱爾，傳遞疾病照顧問題、衛教等資訊。（台大雲林分院提供）

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