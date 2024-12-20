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健康網》「挑葡萄」3秘訣！農業部：2種最適合大快朵頤

2024/12/20 06:32

農業部表示，葡萄選果實飽滿、粒粒均勻，無傷痕或綠色小果粒混雜；示意圖。（圖取自pexels）

農業部表示，葡萄選果實飽滿、粒粒均勻，無傷痕或綠色小果粒混雜；示意圖。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕葡萄富含維生素C、花青素和膳食纖維等營養成分！農業部在臉書專頁發文分享如何挑選葡萄，看形態：果實飽滿、粒粒均勻，無傷痕或綠色小果粒混雜。果穗：果粒緊密牢固，整串呈圓錐形，無脫粒。果色：果皮顏色均勻，帶鮮綠果梗，白色果粉完整附著為佳。另外，葡萄分9個品種，但建議鮮食的只有2種，為巨峰及蜜紅葡萄，其他7種則適合釀成葡萄酒。

葡萄小檔案

類型：溫帶落葉藤本植物，靠支架或棚架栽培。

盛產期：為6-8月（夏果）與12-1月（冬果）。

冷藏保存：連盒或用紙包好，放冰箱可保存1-2週。

常溫保存：陰涼通風處，可存放約3天。

鮮食品種

●巨峰：果粒大、果皮紫黑色、易剝皮及果粉多等優良特性。糖度高、酸度低。

●蜜紅：果粒外形渾圓、果皮鮮紅色，具濃厚果粉，皮薄水分多。糖度高，具蜜香味。

農業部表示，金香葡萄果實大小中等、果皮綠黃色、光滑、具果粉。果肉透明，肉質軟且多汁；示意圖。（資料照）

農業部表示，金香葡萄果實大小中等、果皮綠黃色、光滑、具果粉。果肉透明，肉質軟且多汁；示意圖。（資料照）

釀酒品種（白葡萄酒）

●金香：果實大小中等、果皮綠黃色、光滑、具果粉。果肉透明，肉質軟且多汁。

●台中1號：果粒橢圓形、果皮黃綠色。具有天然麝香香味。

●台中3號：果粒圓形、果皮黃綠色。具早熟、糖度高、荔枝香味。

●台中5號：果粒圓形、成熟果皮為黃綠色。具荔枝香味。

釀酒品種（紅葡萄酒）

●黑后：果皮紫黑色，花青素含量高，光滑具果粉，果實小呈圓形。酸澀不適合鮮食。

●台中2號：果皮紫黑色，果粉中等、果粒橢圓形。果肉質地脆，具有天然麝香香味。

●台中4號：果皮紫黑色、果粒圓形。成熟果粒具有玫瑰香味。

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