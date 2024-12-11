基隆醫院精神科舉辦愛心義賣 給病友支持鼓勵

衛福部基隆醫院精神科今天舉辦「藝起療，心靈創作之旅」義賣活動。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院天幕廣場，精神科今（11）天起一連3天舉辦「藝起療，心靈創作之旅」愛心義賣活動，除了有多樣義賣商品讓民眾尋寶，基隆醫院心港會館「元氣小站」也販售酥皮蛋塔及現烤雞蛋糕等美味點心，還有古早味彈珠台等遊戲，現場熱鬧滾滾。

基隆醫院精神科武維馨主任表示，今年無論國內外形勢如何動盪，病友們依然堅持不懈進行復健，並且積極參與藝術創作，今年復健成果展的主題為「藝起療，心靈創作之旅」，通過藝術提供病友一個自我療癒的機會，也讓社會大眾看到病友們的創造力與潛能。

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衛生福利部基隆醫院林三齊院長表示，病友在精神科團隊的支持與指導下，有了顯著的復健成效，並藉由藝術創作達到心靈的安定。這次活動除了展示病友們的藝術創作成果，同時讓大家見證病友多才多藝的另一面，感謝院內同仁踴躍捐贈家中閒置的物品，讓這些狀況良好的物品能夠轉化為愛心，並藉此義賣活動幫助病友。透過這次義賣活動，大家能夠賦予物品新的生命，並為病友們帶來更多的支持與鼓勵。

「藝起療，心靈創作之旅」精神科復健成果展暨聖誕愛心義賣活動，不僅是展示精神科病友復健成果的重要時刻，也是讓社會大眾關懷與支持、為病友加油打氣的機會，歡迎民眾一起參與，3天義賣所得扣除成本將全部捐給弱勢精神病友。

「藝起療，心靈創作之旅」現場販售義賣商品與小點心。（基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院表示，3天義賣所得扣除成本將全部捐給弱勢精神病友。（基隆醫院提供）

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