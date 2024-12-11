熟齡女經常感覺「燃燒的煙味」 竟是癲癇前兆

女子常聞到煙味，嘉療神經內科主任顏世卿安排檢查，確診是癲癇發作。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕43歲陳姓女子在日常中，都覺得有燃燒的煙味，但旁人卻不曾聞到，由於次數逐漸頻繁，她一度誤以為是工作壓力造成的「幻覺」，求助衛生福利部嘉南療養院神經內科，經腦部核磁共振掃描檢查，確診顳葉癲癇發作。

嘉療神經內科主任顏世卿表示，陳女原以為透過睡眠改善來紓壓，但聞到煙味的症狀仍持續出現，就診後，他懷疑是顳葉癲癇發作所致，安排檢查。結果顯示，陳女右側海馬體體積減少，與內側顳葉硬化（mesial temporal sclerosis）的病理變化吻合，確診癲癇發作。

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顏世卿說，顳葉主要分為內、外2部分，產生的癲癇症表現則完全不同；內側顳葉與海馬迴掌管的是情緒，以及記憶，此處的發作，通常會有先兆。常見的描述為，病人會覺得一股熱氣從肚子往上升，或是忽然感到恐懼，有似曾相識感或陌生感。先兆也可能是味覺或嗅覺的症狀，並非每次都一定會接著發生抽搐，有時也可以單獨發生。

顏世卿提到，通常內側顳葉癲癇時間會比外側顳葉癲癇久，但變成續發性全身大發作並不常見。顏世卿指出，顳葉癲癇的病因尚未十分清楚，但常見的原因，如中風、腦腫瘤、天生缺陷、發燒溫度過高、血管在顳葉不正常增生，以及受傷感染，或所後留下的疤痕組織。

顏世卿強調，腦電圖檢查是診斷顳葉癲癇最重要的輔助檢查方法；藥物方面，患者可選擇不同的抗癲癇藥物作治療。

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