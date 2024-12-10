血糖超標傷腦？沒糖尿病也要注意

高血糖影響大腦健康，研究揭示非糖尿病族群風險；圖為人腦示意圖。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕您知道嗎？即使沒有糖尿病，血糖過高也可能悄悄損害您的大腦健康！由加拿大巴克瑞斯特老年病照護中心（Baycrest Centre for Geriatric Care）進行的一項最新研究顯示，高血糖與大腦網絡功能減弱和心率變異性降低有關，尤其對老年人和女性的影響更為顯著。這項研究已發表於《老化神經生物學》（Neurobiology of Aging）期刊。

過去，醫學界普遍關注糖尿病患者的血糖與大腦健康之間的關聯，但巴克瑞斯特的研究團隊率先探討了非糖尿病族群的此種關聯性。研究資深作者、洛特曼研究所（Rotman Research Institute）資深科學家陳珍博士（Dr. Jean Chen）指出：「研究結果顯示，即使未確診糖尿病，有些人的血糖也可能高到足以對大腦健康造成負面影響。血糖值是一個連續的光譜，並非簡單的健康或不健康二分法。」

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這項研究分析了 146 位 18 歲及以上的健康成年人的數據，包含血糖、透過磁振造影（MRI）掃描取得的大腦活動，以及透過心電圖（ECG）讀數測量的心率變異性。

研究發現，較高的血糖與大腦網絡連結的減少有關。這些網絡在認知的各個方面都扮演著至關重要的角色，包括記憶、注意力和情緒調節。這種影響在老年人中更為明顯，但所有年齡層都存在；老年人的血糖通常比年輕人高。此外，高血糖對女性的影響也大於男性。

研究還發現，高血糖和心率變異性降低之間存在關聯。心率變異性指的是個人心跳速率的變化。先前的研究表明，較高的心率變異性與較好的大腦健康相關。

陳珍博士，同時也是巴克瑞斯特的加拿大老化神經影像研究主席和多倫多大學（University of Toronto）生物醫學物理學教授，強調：「這些發現凸顯了透過健康飲食和運動來控制血糖的重要性，這不僅對身體有益，對大腦也有益。定期健康檢查，並與醫療保健提供者合作也很重要，尤其是有糖尿病前期診斷者。」

未來，研究人員將進一步探討如何藉由改變心率變異性來改善大腦功能，因為心率變異性比血糖更容易介入治療，尤其是在非糖尿病患者中。

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