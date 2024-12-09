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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「乾鍋椒鹽白帶魚」低脂高蛋白！ 魚皮無毒安心吃

2024/12/09 19:11

專家分享「乾鍋椒鹽白帶魚」製作步驟。（圖擷取自漁業署臉書）

專家分享「乾鍋椒鹽白帶魚」製作步驟。（圖擷取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白帶魚美味又營養豐富！漁業署分享「乾鍋椒鹽白帶魚」料理製法，邀請台菜王子黃景龍示範。其中他提到，白帶魚皮上的銀色處無毒，可安心食用，低脂、高蛋白，適合大小朋友食用！

漁業署邀請黃景龍在臉書專頁「農業部漁業署」說明，白帶魚是種低脂肪、高蛋白質魚類，且肉質非常細緻，非常適合小朋友、長輩食用。不過，坊間卻傳出白帶魚皮有毒問題；對此，他也強調，白帶魚上沒有鱗片，其身上一條銀色處為銀脂，是一種無色無毒的結晶物，無汞毒問題，可安心食用。下為「乾鍋椒鹽白帶魚」準備食材及步驟。

專家說明，白帶魚上沒有鱗片，銀色魚皮為銀脂，是一種無色無毒的結晶物，無汞毒問題，可以安心食用。（資料照）

專家說明，白帶魚上沒有鱗片，銀色魚皮為銀脂，是一種無色無毒的結晶物，無汞毒問題，可以安心食用。（資料照）

食材準備

白帶魚塊300克、鴻禧菇40克、黑木耳20克、紅蘿蔔片20克、玉米筍30克、芹菜段20克、蔥段30克、蒜末20克、乾辣椒10克、薑末15克。

料理9步驟

1.沿著魚肉，將魚鰭剪掉：由於魚鰭部分較薄，烹飪時容易焦黑，因此建議用剪刀先將魚鰭剪掉。

2.將魚肉水分擦乾：用衛生紙將魚身上的水分擦乾，以便調味時，附著在魚肉上。

3.切出斷刀面，並從中切塊：因白帶魚魚塊為長型，因此建議直向落刀，好處是醃製時容易入味；再者，有斷刀面時，也能減少魚皮整個破掉的情況，保持皮的形狀。切出斷刀面後，再將魚塊對半切，切成適當大小。

4.撒上胡椒粉或胡椒鹽抓醃：在魚塊上撒上胡椒粉，並將其適當的抓麻。

5.煎煮前，沾上一些太白粉：白帶魚一塊一塊輕輕鋪滿薄薄的太白粉，記得別把粉直接倒在魚上，以保持白帶魚裡該有的水分。

6.煎白帶魚：先將香油倒入沙拉油提香，再將油均勻倒入鍋內，切記油別加太多，稍微有點高度即可，開始下魚，若下魚時在魚塊旁出現小水泡，表示鍋內溫度適當。

7.等待魚煎好時，可備其他料：將玉米筍切成片狀，辣椒切斜片段，芹菜切1公分段狀。

8.魚煎好倒出，接著煮配菜：先下適量油，放入蒜末、薑末及蔥段炒香，再放入玉米筍、菇類及紅蘿蔔，待香味出來後放入木耳、芹菜、辣椒，翻炒一下後，放入少許米酒、醬油提鹹味，接著放入白糖及柴魚粉，增加鮮味。

9.待蔬菜味出來後，放入煎好的白帶魚：放入煎好的白帶魚，攪拌一下撒上白胡椒，增加香氣，就可以擺盤了。

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