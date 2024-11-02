健康網》豆腐加波菜生結石？醫解析3大結石傳言：安心喝湯

有傳言指出豆腐與波菜一起吃會造成結石，醫師提醒「不會」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有關健康的傳言向來不少，除了香腸與乳酸飲料這類的古老傳言以外，也有更為古老的傳言：喝啤酒排結石。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠表示，喝啤酒雖會產生較多尿意，然酒精含有濃度較高的普林，天天喝反而會增加尿酸，結石反而增加。

朱信誠臉書粉專「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」詢問大家，關於結石的都市傳說，大家聽過多少呢？也許大家也搜尋過以下的關鍵字：「青菜豆腐湯 尿結石」、「喝啤酒可以排結石嗎？」朱信誠說明3項大家常見的結石相關迷思。

請繼續往下閱讀...

一、喝啤酒解尿結石？

由於酒精會刺激大腦產生尿意，讓人誤以為藉此就能多排尿、代謝結石。其實，多排尿幫助排結石的重點，在於攝取充足的水分，而非酒精。且啤酒含有濃度不低的普林，若是天天喝，反而助長尿酸出現，結石不減反增。

二、喝鮮奶茶容易長結石？

鮮奶茶與結石之間的淵源，來自富含草酸的茶葉，以及碰上鈣質代表「牛奶」，使人擔憂會形成草酸鈣，喝下肚助長結石。

這邊朱醫師要來澄清，不要喝太多就沒事！結石的成因，主要與水喝不夠多、愛吃高納、高普林食物有關。而鮮奶茶當中的草酸鈣，會跟隨糞便被排出，並不會滯留在體內造成結石。

三、豆腐加菠菜是結石元兇？

這個都市傳說想必大家一定都聽過。然而朱信誠表示，這其實與鮮奶茶的問題有著根本上的相同。含草酸的菠菜與含鈣的豆腐，兩者其實只在腸道合成草酸鈣，卻只會跟隨糞便排出，而不會被吸收，同樣不會形成結石。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法