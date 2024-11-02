南投幼兒專責醫師制度 31專責院所與APP齊顧幼兒健康

南投縣建立幼兒專責醫師制度，讓家長挑選適合孩子的幼兒專責醫師就診。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣衛生局為強化縣內未滿3歲幼兒的醫療照護品質，並解決偏鄉地區幼兒醫療資源匱乏問題，積極推動幼兒專責醫師制度計畫，已在13個鄉鎮市建置31家幼兒專責醫師合約醫療院所，家長可以自行選擇常去的醫療院所，並挑選適合孩子的幼兒專責醫師，讓小孩接受及時且專業的醫療服務。

南投縣衛生局表示，參與此計畫的合約院所，除醫院、診所及衛生所，包括偏鄉地區的衛生所也有支援醫師協助。另為提供幼兒家長便利的資訊獲取平台，也推出線上樂活APP及架設南投媽媽寶寶專區，讓家長和照護者隨時查詢幼專相關資訊、醫療資源及活動消息，未來並將規劃建置幼兒專責醫師門診線上預約功能，強化幼兒就診資訊透明度，提升就診便利性，進一步增強家長對幼兒醫療照護的了解。

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衛生局指出，此計畫不僅聚焦於幼兒健康問題，更關注心理和社會支援，為協助特殊家庭克服困難，確保幼兒在成長過程中得到全方位的關懷和協助，已與縣府社會勞動處密切合作，透過社工家訪，在幼兒接受社政單位協助同時，即由衛生局轉介媒合適合的幼兒專責院所，採一條龍關懷服務方式，共同關心守護幼兒。

衛生局強調，幼兒在接受幼兒專責醫師服務時，除了一般掛號費及政府尚未補助的自費疫苗費外，不需額外支付費用。此外，即使有固定的專責醫師，若因故需要尋求其他醫師看診，也不會影響孩子的就醫權利，31家幼兒專責醫師合約醫療院所可至衛生局網站查詢。如需進一步瞭解合約醫療院所及專責醫師，可電洽縣府衛生局049-2224464。

南投縣幼兒專責醫師，為幼兒家長進行衛教宣導。（南投縣衛生局提供）

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