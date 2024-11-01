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高鐵新竹站捐血活動 逾百人挽袖參與 募得204袋熱血

2024/11/01 21:57

高鐵新竹站今日的捐血活動，一整天下來有136人參與，總計募集204袋熱血，救人行動讓車站充滿了希望與愛。 （記者廖雪茹攝）

高鐵新竹站今日的捐血活動，一整天下來有136人參與，總計募集204袋熱血，救人行動讓車站充滿了希望與愛。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕歲末寒冬常是血庫告急之時，台灣高鐵公司舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，今（1）日在高鐵新竹站登場，除高鐵員工外，許多民眾冒雨專程前來熱血相挺，一整天下來有136人參與，總計募集204袋熱血，救人行動也讓車站充滿了希望與愛。

「寒冬送暖 捐血傳愛」活動今起至11月22日止，連續4個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個車站啟動巡迴募血。台灣高鐵公司表示，為感謝及鼓勵民眾挽起衣袖、捐血助人，凡捐出熱血250ml即可獲贈兼具美感與實用性的「台灣高鐵肩背袋」乙個，捐血500ml可再獲神秘好禮乙份，數量有限，送完為止，歡迎民眾熱血響應！

台灣高鐵公司「寒冬送暖 捐血傳愛」活動今（1）日在新竹站登場，除高鐵員工外，許多民眾冒雨專程前來熱血相挺。（記者廖雪茹攝）

台灣高鐵公司「寒冬送暖 捐血傳愛」活動今（1）日在新竹站登場，除高鐵員工外，許多民眾冒雨專程前來熱血相挺。（記者廖雪茹攝）

高鐵新竹站站長陳欣宜表示，血液是醫療過程中不可或缺的重要資源，必須仰賴全民主動捐血支持。台灣高鐵公司期盼透過捐血活動拋磚引玉，邀請社會大眾發揮愛心，以實際行動為血庫挹注更多血源，減緩全台各地用血壓力。

台灣高鐵公司「寒冬送暖 捐血傳愛」活動今（1）日在新竹站登場，除高鐵員工外，許多民眾冒雨專程前來熱血相挺。（記者廖雪茹攝）

台灣高鐵公司「寒冬送暖 捐血傳愛」活動今（1）日在新竹站登場，除高鐵員工外，許多民眾冒雨專程前來熱血相挺。（記者廖雪茹攝）

台灣高鐵公司表示，為積極實踐社會共好的企業承諾，自2012年起，每年舉辦捐血傳愛公益活動，累計已吸引超過1萬8000位捐血人參與，共募得2萬6246袋熱血。

高鐵新竹站今日的捐血活動，一整天下來有136人參與，總計募集204袋熱血，救人行動讓車站充滿了希望與愛。 （記者廖雪茹攝）

高鐵新竹站今日的捐血活動，一整天下來有136人參與，總計募集204袋熱血，救人行動讓車站充滿了希望與愛。 （記者廖雪茹攝）

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