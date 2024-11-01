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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》無性經驗「需要」做子宮頸抹片嗎？ 醫師解析

2024/11/01 19:26

醫師解答，沒有性經驗的女性「原則上不需要」做子宮影抹片檢查；示意圖。（圖取自freepik）

醫師解答，沒有性經驗的女性「原則上不需要」做子宮影抹片檢查；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮頸癌為婦女常見的癌症之一，根據101年癌症登記及103年死亡統計資料顯示，有1567人發生子宮頸癌，及640人死於子宮頸癌，國民健康署補助30歲以上婦女每3年至少接受1次免費子宮頸抹片檢查。不過沒有性經驗的女性也需要嗎？禾馨婦產科醫師烏恩慈解答「原則上不需要」，除非真的很擔心，仍「可以」做檢查，詳細需要到門診各別諮詢。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」說明，子宮頸癌發生主因是「子宮頸上皮細胞受人類乳突病毒感染後」產生之病變。病變從輕度病變（LSIL）到惡性（cancer）皆可能，篩檢的目的在於提前揪出這些病變，早期治療。而散播人類乳突病毒8成以上是男性生殖器，也就是說未曾與男性外生殖器發生性接觸，染上病毒導致癌症的機率低到可以忽略。

烏恩慈表示，因此沒有性經驗的女性，原則上不需要做抹片。如還是很擔心那個極低的風險，「可以」做抹片嗎？當然可以。只不過為了採集子宮頸的上皮細胞，醫師得以鴨嘴（擴陰器）撐開陰道口，可能會導致陰道撕裂傷，疼痛指數相對有性經驗的女生也高上許多。

醫師說明，為了採集子宮頸的上皮細胞，醫師得以鴨嘴（擴陰器）撐開陰道口，可能會導致陰道撕裂傷；示意圖。（資料照）

醫師說明，為了採集子宮頸的上皮細胞，醫師得以鴨嘴（擴陰器）撐開陰道口，可能會導致陰道撕裂傷；示意圖。（資料照）

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