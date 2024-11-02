健康網》1圖看懂青菜營養！ 它熱量居冠 地瓜葉富含膳食纖維

高敏敏分享，青菜種類眾多，營養價值不一，娃娃菜熱量最高；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每當颱風過後，菜價都居高不下，既然要吃，不妨選纖維量更高的蔬菜吧！營養師高敏敏在臉書專頁整理了燙青菜（大約半碗）的營養圖鑑，熱量部分可看出娃娃菜最高、青江菜與小白菜最低；膳食纖維部分可看出地瓜葉含量最高、青江菜與高麗菜含量最低。

許多人吃燙青菜都會沾點醬料，但醬料可謂熱量大魔王！因此，高敏敏也整理了4種燙青菜常搭配的醬料熱量（約1湯匙15克），香油：132kcal、肉燥：60kcal、醬油膏：15kcal、辣椒醬：12kcal，方便民眾進行選擇。

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燙青菜營養圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

另外，高敏敏表示，蔬菜裡含有豐富的膳食纖維，適量攝取對人體有好處。她分享衛福部2020年「膳食纖維參考攝取量」的公告，19歲以上的成人每日膳食纖維建議攝取量大約落在20-38g（依照年齡、性別、活動量、總熱量攝取而有不同），建議攝取量為一天25-35克。

膳食纖維3大好處

●穩定血糖：降低醣類、脂肪的吸收速度，減慢血糖上升的速度。

●幫助排便：膳食纖維可使糞便軟化，促進腸胃蠕動，幫助推出糞便、改善便秘。

●防止大腸癌：順暢排便，可減少毒素堆積於體內，減少毒素與腸道的接觸。

高敏敏也提醒，想要排便順暢，不僅要多補充膳食纖維，也要記得搭配好油、保持運動習慣、維持良好作息，才能有效打造健康腸道。

高敏敏指出，膳食纖維能穩定血糖、助排便、防大腸癌，像是地瓜葉、菠菜、空心菜都是很好的選擇。（資料照）

營養師高敏敏。（圖：高敏敏提供）

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