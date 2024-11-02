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健康網》1圖看懂青菜營養！ 它熱量居冠 地瓜葉富含膳食纖維
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每當颱風過後，菜價都居高不下，既然要吃，不妨選纖維量更高的蔬菜吧！營養師高敏敏在臉書專頁整理了燙青菜（大約半碗）的營養圖鑑，熱量部分可看出娃娃菜最高、青江菜與小白菜最低；膳食纖維部分可看出地瓜葉含量最高、青江菜與高麗菜含量最低。
許多人吃燙青菜都會沾點醬料，但醬料可謂熱量大魔王！因此，高敏敏也整理了4種燙青菜常搭配的醬料熱量（約1湯匙15克），香油：132kcal、肉燥：60kcal、醬油膏：15kcal、辣椒醬：12kcal，方便民眾進行選擇。
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另外，高敏敏表示，蔬菜裡含有豐富的膳食纖維，適量攝取對人體有好處。她分享衛福部2020年「膳食纖維參考攝取量」的公告，19歲以上的成人每日膳食纖維建議攝取量大約落在20-38g（依照年齡、性別、活動量、總熱量攝取而有不同），建議攝取量為一天25-35克。
膳食纖維3大好處
●穩定血糖：降低醣類、脂肪的吸收速度，減慢血糖上升的速度。
●幫助排便：膳食纖維可使糞便軟化，促進腸胃蠕動，幫助推出糞便、改善便秘。
●防止大腸癌：順暢排便，可減少毒素堆積於體內，減少毒素與腸道的接觸。
高敏敏也提醒，想要排便順暢，不僅要多補充膳食纖維，也要記得搭配好油、保持運動習慣、維持良好作息，才能有效打造健康腸道。
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