健康網》南瓜營養豐富 連皮吃也可維護消化道健康

南瓜美味可口，營養豐富，向來廣受大小朋友喜愛。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕萬聖節過了，南瓜除了可以拿來刻燈籠，也是營養豐富的好食材。營養師陳怡婷在粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」分享，南瓜美觀可以當作裝飾，也是營養豐富的好食材。但陳怡婷提醒，南瓜屬於全穀雜糧類（澱粉），不是蔬菜。

陳怡婷分享南瓜的營養：

●膳食纖維：維持消化道健康（建議連皮吃）

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●β-胡蘿蔔素：抗發炎、維護眼睛健康

●維生素C、E：抗氧化、減少自由基的產生

●鉀、鎂：維持生理機能，有助於控管血壓、血糖

陳怡婷提醒：

●有「血糖」問題應小心攝取過量，100公克南瓜 ≒ 1/4碗飯碳水化合物的量（醣量）。

●南瓜鉀含量較高，有「腎臟疾病」、「高血鉀」的患者也須注意攝取量。

偽蔬菜有哪些：

除了米類、麥類是全穀雜糧類（澱粉）之外，這些也是澱粉：

●根莖雜糧類：地瓜、馬鈴薯、蓮藕、蓮子、芋頭、南瓜、山藥、薏仁、玉米、荸薺、菱角等。

●乾豆類：紅豆、綠豆、花豆、鷹嘴豆 、扁豆、皇帝豆、豌豆、大紅豆、米豆等。

南瓜美味可口，營養豐富，向來廣受大小朋友喜愛。（圖取自freepik）

國健署在粉專「食在好健康」表示，南瓜原生於墨西哥、瓜地馬拉，又稱為金瓜、北瓜。可分為中國南瓜跟西洋南瓜兩大品種，臺灣皆有種植，但以中國南瓜為主。

烹調方式

中國南瓜：肉質較粗，適合做炒米粉或南瓜粥等有完整果肉的料理

西洋南瓜：肉質細，更適合濃湯、南瓜派、甜點的烹調方式

營養價值

南瓜含有豐富的維生素A、鉀離子，維生素A不僅可以保護眼睛、皮膚，也是重要的抗氧化營養素。另外南瓜屬於全穀雜糧類，所以當作配菜料理時要適度地減少當餐的米飯、麵食份量。

挑選方法

1.外型端正、果蒂完整

2.沉重感，稜越深，瓜瓣越鼓

3.表皮乾燥堅實、有瓜粉，手指按壓不會留痕跡

4.有果蒂且越乾燥越好

5.尾巴的部份顏色愈黃代表越熟成

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