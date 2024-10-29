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健康 > 護眼顧齒

健康網》乾眼症要點人工淚液 醫授3招教你選

2024/10/29 16:09

謝嫣文表示，如果乾眼症狀輕微，只是偶爾感到眼睛乾燥，不需頻繁使用人工淚液，選擇低黏稠度、質地較稀的人工淚液即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝嫣文表示，如果乾眼症狀輕微，只是偶爾感到眼睛乾燥，不需頻繁使用人工淚液，選擇低黏稠度、質地較稀的人工淚液即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，乾眼症成為許多現代人常見的眼疾之一，尤其是長時間接觸電子螢幕和空調環境，讓眼睛乾澀不適的情況更加頻繁。對此，彰化羅眼科睛采眼科醫療長謝嫣文在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文建議，使用人工淚液是有效緩解乾眼症的方式之一，可依照症狀、使用頻率、環境與需求來選擇。

根據症狀選擇人工淚液濃度

謝嫣文表示，如果乾眼症狀輕微，只是偶爾感到眼睛乾燥，不需頻繁使用人工淚液，選擇低黏稠度、質地較稀的人工淚液即可，這種產品的效果較短暫，但足以提供必要的舒適感。而對於症狀較為嚴重，或晚上眼睛特別乾澀的患者，建議選擇中至高黏稠度的人工淚液，以加強保濕效果。高黏稠度產品通常含有玻尿酸等保濕成分，能形成持久的保護膜，但可能會短暫模糊視線，因此建議夜間使用。

頻繁使用者應注意防腐劑

對於需要頻繁使用人工淚液的乾眼症患者，謝嫣文提醒，最好選擇不含防腐劑的產品。因為含防腐劑的人工淚液長期使用可能會刺激眼睛，尤其是乾眼症患者的眼睛較為敏感，更容易受到影響。一般建議，若一天需使用超過4次以上，應選擇無防腐劑產品。

根據環境和需求選擇功能性人工淚液

此外，謝嫣文補充指出，部分人工淚液含有額外的成分，如玻尿酸或類似脂質，有助於修復眼表層或增強潤滑度。若患者經常身處乾燥環境，或長時間使用電子產品，這類產品能提供更好的保護。透過上述建議，乾眼症患者能根據自身需求選擇合適的人工淚液，進一步減緩乾燥不適，保護視力健康。

謝嫣文表示，若一天需使用超過4次以上，應選擇無防腐劑產品；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝嫣文表示，若一天需使用超過4次以上，應選擇無防腐劑產品；圖為情境照。（圖取自freepik）

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