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64歲男二尖瓣逆流復發 3D全內視鏡再修補手術根治

2024/10/28 14:48

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中提醒，若自覺運動耐受力越來越差，甚至無法平躺呼吸，建議盡快就醫。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中提醒，若自覺運動耐受力越來越差，甚至無法平躺呼吸，建議盡快就醫。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕64歲鄭先生3年前因嚴重二尖瓣逆流導致心因性休克，採傳統二尖瓣修補手術急救，術後狀況穩定。不料半年前，鄭先生走路容易喘，偶而感到呼吸困難，檢查後發現二尖瓣腱索斷裂、瓣膜修補環變形，二尖瓣逆流復發。台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中實施「3D全內視鏡二尖瓣膜再修補手術」，將腱索、瓣葉及瓣環重新縫合固定，術後隔天順利拔管，一週後平安出院。

諶大中表示，二尖瓣逆流成年人的盛行率為5％，復發率約占其中3％，可分為退行性及功能性，前者是因瓣膜結構受損造成，後者則是因心肌梗塞等疾病所導致。二尖瓣逆流初期症狀並不嚴重，患者可能頭暈、心悸、運動耐受力差、無法平躺呼吸等，若是血液持續回流至心臟，造成心臟擴大，會出現左心室功能不全，導致心臟衰竭等嚴重併發症。

他指出，透過心臟超音波檢查，醫師可依患者嚴重程度，選擇修補瓣膜或置換人工瓣膜。目前二尖瓣膜手術仍以修補瓣膜為主，唯有瓣膜嚴重受損，才考慮置換人工瓣膜。相較於傳統手術需要劃開一道25公分的傷口，達文西手術與內視鏡手術可透過約2至3個約5公分大小的孔洞達成，不僅術後恢復較快，傷口也較為美觀。

諶大中說明，台北慈濟醫院自2019年引進3D內視鏡起，以修補方式進行二尖瓣逆流手術的比例高達9成，相當國際水準。若民眾自覺運動耐受力越來越差，甚至無法平躺呼吸，建議盡快就醫，尋求專業醫師診斷，避免延誤治療。

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