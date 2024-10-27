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健康網》用餐順序很重要！ 營養師親測：先吃飯血糖飆到210

2024/10/27 18:10

營養師指出，進食順序會影響血糖波動，建議將澱粉放在後面吃，以減緩血糖波動；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師指出，進食順序會影響血糖波動，建議將澱粉放在後面吃，以減緩血糖波動；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進食順序真的會影響血糖波動？營養師陳怡婷親自測試3種進食順序，其中先吃澱粉，接著再吃蛋白質、蔬菜的進食方式，害血糖飆超快，從85mg/dL飆到210mg/dL，上升了125mg/dL，建議將澱粉（含醣食物）放在後面吃，以減緩血糖波動。

陳怡婷在臉書粉絲專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發影片實測調整進食順序，是否會影響血糖波動。準備一樣且重量相同的餐點，包括：澱粉類南瓜、芋頭；舒肥雞胸肉、毛豆攝取蛋白質；蔬菜類則準備空心菜、高麗菜、香菇，並用連續血糖監測儀來測量血糖的變化。第1天為正常進食，第2天則是以蔬菜、蛋白質、澱粉為順序飲食，第3天則是與第2天相反，先吃澱粉，接著再吃蛋白質、蔬菜。

蔬菜→蛋白質→澱粉 血糖起伏最小

結果發現，第1天正常進食，血糖從88mg/dL，升至187mg/dL，共上升99mg/dL；第2天血糖從86mg/dL至143mg/dL，共上升57mg/dL，血糖較為穩定，上升幅度較小；第3天則是從85mg/dL至210mg/dL，飆升了125mg/dL，血糖起伏較大，且上升較快。

陳怡婷指出，由此可知，調整進食順序，真的能影響血糖波動，建議將澱粉（含醣食物）放在後面吃，有助於減緩血糖波動。

營養師比較3種進食方式造成之血糖波動。（圖取自陳怡婷臉書專頁）

營養師比較3種進食方式造成之血糖波動。（圖取自陳怡婷臉書專頁）

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