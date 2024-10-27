健康網》拉肚子吃粥「胃堵堵」？ 中醫點「濃稠度」是關鍵

林本庭建議，腹瀉吃粥可以將粥煮得稀一些，並且加點鹽巴，食用上層湯汁就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃不適、拉肚子，大家通常會選擇吃粥，作為溫和的飲食調整方式；然而，有民眾反映，雖然改吃粥，但腸胃不適的症狀卻不見改善，反而有「胃堵堵」的感覺，對此，中醫師林本庭在臉書專頁上指出，此時消化弱，吃粥要煮稀一點，或只喝上層米湯就好，粥太稠反倒適得其反。

林本庭指出，有患者反應「最近拉肚子都吃粥，但是怎麼越吃越胃堵堵？」醫師一問之下，得知粥不是自己煮的，是叫外送服務送來的廣東粥。林本庭點出，可能是粥煮得太稠，反而影響消化。

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林本庭建議，可以將粥煮得稀一些，並且加點鹽巴，食用上層湯汁就好。不過他也補充，外送屬實難以客製化，如果還是只買得到濃稠的粥，可以將粥多停留在嘴巴裡嚼一嚼，利用口腔中的酵素來幫助消化。而文中患者照著此方法，吃煮稀一點的粥後真的減少了不適感。

林本庭指出腹瀉患者改吃粥，但腸胃不適的症狀卻不見改善，反而有「胃堵堵」的感覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

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