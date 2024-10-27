雲林「萬寶龍」催生奏效！ 5000名新生兒目標提前達標

雲林縣府今年啟動2年6億元「萬寶龍」生育計畫，原1年5000名新生兒目標，10月提前達標，已補助超過3億元，將追加預算補助。（資料照）

〔記者李文德／雲林報導〕為鼓勵生育，雲林縣政府今年啟動2年6億元「萬寶龍」生育計畫，提高生育津貼並加碼坐月子營養禮金，每名新生兒家長可獲6至13萬元津貼。原預計1年5000名，至10月中旬已補助5300名，發出超過3億元津貼，其中更有一對雙胞胎父母，一口氣領到26萬元。縣府表示，今年新生兒將超過預期，會再追加預算補助。

今年初雲林縣府推出萬寶龍催生計畫，加碼3萬元營養金，且今明兩年新生兒僅需1人設籍滿3個月，就可以申請6萬元津貼，第4胎起更可領每胎13萬元津貼，目標2年催生1萬名新生兒。後戶政人員發現，有家長領到津貼後遷出雲林，縣府7月修改實施辦法，父母一方需在籍且住滿8個月才能申請。

請繼續往下閱讀...

縣府社會處長林文志表示，修改辦法後新生兒人數依舊成長，第5000名嬰兒10月8日在麥寮戶政事務所登記，該名嬰兒是第3胎，家長可領3萬元生育津貼、3萬元營養禮金，加碼再送3包尿布。

林文志表示，到10月中旬為止已補助超過5300名新生兒家長，發出超過3億元津貼，其中有雙胞胎是家中第4、5胎，父母一口氣領到26萬元津貼。原預計每年5000名新生兒，現政策奏效，成長數超過預期，每年3億的預算已不足，將再追加預算補助。

雲林縣長張麗善表示，為照顧縣內家庭除提升補助外，縣府更打造友善育兒環境，現已有6個親子館、7所公共托育空間收托2歲以下嬰幼兒，期盼降低家庭育兒負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法