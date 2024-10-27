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健康網》「堅果」重金屬勿超標！食藥署建議：每日吃1份

2024/10/27 09:26

食藥署建議，民眾每日吃1份堅果，像是腰果5顆、核桃仁2顆，即能達到衛福部設計的「我的餐盤」吃法，邁向營養又健康的生活；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署建議，民眾每日吃1份堅果，像是腰果5顆、核桃仁2顆，即能達到衛福部設計的「我的餐盤」吃法，邁向營養又健康的生活；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生產美味堅果時，應注意重金屬限量標準，讓民眾吃得安全。食藥署表示，食品業者販賣各式堅果油籽類食品，無論是否經調味或焙炒，皆應確認符合該重金屬限量標準，才能販賣。食藥署也建議，民眾每日吃1份堅果，像是腰果5顆、核桃仁2顆，即能達到衛福部設計的「我的餐盤」吃法，邁向營養又健康的生活。

堅果營養多 攝取量卻不足

根據2013-2016年國民營養調查資料顯示，絕大部分民眾，每日攝取不到1份的堅果種子類！食藥署提醒，堅果可提供脂肪酸，含有豐富的維生素B群、維生素E和礦物質（如鋅、鎂），能幫助各位補充必需營養素。

重金屬鎘限量標準

食藥署表示，為了讓民眾享受堅果的營養美味之餘，也能兼顧健康安全，衛福部已修正增訂，堅果及油籽類重金屬鎘的限量標準（圖二），該標準自2024年7月1日起全面實施。食品業者在產製堅果油籽類的加工食品時，應依據食品良好衛生規範準則（GHP），善盡源頭管理的責任，確認原料堅果油籽符合標準，才能用來加工生產。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第996期

重金屬新規定。（圖取自食藥署藥物食品安全週報）

重金屬新規定。（圖取自食藥署藥物食品安全週報）

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