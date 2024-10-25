健康網》秋季乾眼症高發 醫建議5大舒緩對策

醫師建議採用「20-20-20」法則，即每隔20分鐘休息一下，遠望6公尺外的物體20秒鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著秋季來臨，空氣逐漸變得乾燥，許多民眾眼睛出現乾澀、搔癢的症狀，特別是乾眼症患者，更容易感到不適。針對秋天乾眼症的常見問題，彰化羅眼科睛采眼科醫療長謝嫣文在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」提出了5大應對建議，幫助民眾舒緩眼睛不適。

第一：增加環境濕度是減輕乾眼症狀的有效方法。秋天乾燥的空氣會加重眼睛的不適，建議使用加濕器來提升室內空氣濕度。此外，保持適當的室內溫度也有助於減少眼睛乾澀感，讓眼睛更舒適。

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第二：保持良好的用眼習慣對於防護眼睛至關重要。長時間使用電腦、手機等電子設備會加重乾眼症狀，建議採用「20-20-20」法則，即每隔20分鐘休息一下，遠望6公尺外的物體20秒鐘。同時，調節螢幕亮度，避免刺眼光線，也能有效減少眼睛的疲勞。

第三：使用人工淚液是一種立即緩解乾澀的方式。市面上有各種不含防腐劑的人工淚液產品可供選擇。使用適合自己眼睛的人工淚液能提供保護層，降低眼睛對外界環境的敏感性，改善眼睛乾燥情況。

此外，多攝取富含Omega-3脂肪酸的食物也有助於眼睛健康。Omega-3脂肪酸能促進淚液分泌，減少乾眼症狀。建議多食用如鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等富含Omega-3的食物，以加強眼睛的自我保護能力。

另，避免長時間處於乾燥和多風的環境中。秋天的強風更容易讓眼睛乾澀不適。戶外活動時建議配戴防風眼鏡，減少眼睛直接暴露在風中的機會，以有效保護眼睛，減少乾眼症的發生。謝嫣文提醒，乾眼症若持續不適，應及時就醫，讓眼睛健康過冬。

多攝取富含Omega-3脂肪酸的食物也有助於眼睛健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

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