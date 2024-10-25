健康網》「避5煮法」防高血壓！ 營養師：不鹹≠低鈉

何采璇說，「醃、燻、滷、醬、漬」通常會使用較多的調味料，所以避開這類烹調的料理，就能減少鈉攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬氣溫變化大，又到了心血管疾病的旺季。好食課營養師Sally何采璇在臉書粉專「好食課」及官網發文分享預防高血壓，低鈉飲食技巧，高血壓可以吃鹽，因鈉是人體的必須營養素；選擇新鮮食材，避免加工食品，不是說不鹹鈉含量就不高；鈉攝取量一餐盡量控制於700毫克；避開「醃、燻、滷、醬、漬」烹調方式，並注意喝湯。

高血壓可以吃鹽嗎？

何采璇指出，鈉是人體的必須營養素，但過多的鈉又會引發高血壓，因此很多人將矛頭指向用鹽。其實，鈉的來源非常多，包含任何食物、調味料與鹽品，而根據國民營養調查，19-64歲成年人的鈉來源中，鹽品只佔26%。因此，要預防或控制好高血壓，減鹽只是其中一種方式，更應該注意整體的鈉與鉀攝取量。

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根據調查，麵粉、豬肉製品、包子餃子、醃製蔬菜，共計佔鈉來源的19.9%，逼近鹽的26.1%；示意圖。（圖取自freepik）

高血壓飲食怎麼吃？

● 選擇新鮮食材

何采璇表示，食品加工過程中，可能為了延長保存期限，或是改變食物質地，而添加鹽、小蘇打，及亞硝酸鈉等含鈉物。因此像是吐司、麵線及丸餃類，雖然吃起來不鹹，但可能隱藏的高鈉陷阱。根據調查，麵粉、豬肉製品、包子餃子、醃製蔬菜，共計佔鈉來源的19.9%，逼近鹽的26.1%。因此如果能選擇新鮮食材，減少會添加鹽的加工品，也可以達到減鈉的目標。

● 注意鈉含量營養標示

何采璇說，現代社會很難不吃到加工食品，在購買包裝食品時，可多留意包裝營養標示的鈉含量，讓自己知道每日鈉的攝取量。而攝取鈉含量，建議一天不超過2300毫克，因此一餐盡量控制於700毫克內。

● 避開5烹調方式 湯品要注意

何采璇提到，選擇料理的烹調方式也能減鈉，「醃、燻、滷、醬、漬」通常會使用較多的調味料，所以避開這類烹調的料理，就能減少鈉攝取。除此之外，湯也可能是無形中，鈉攝取過多的來源。市售的沖泡即食湯包，一碗大約就有300-1000毫克的鈉含量，再配上其他食物，一餐的鈉含量就已接近每日限量，因此湯品的飲用也要格外注意！

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