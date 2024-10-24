終日流淚只能退休 手術解決！6旬研究員：終能好好看世界

魏利真醫師指李先生因鼻淚管阻塞，持續溢淚造成視力模糊，接受雷射輔助、微創經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術，不再溢淚，恢復視力。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕66歲的李先生原本在美國的兒童醫院擔任研究員，左眼因鼻淚管阻塞，持續溢淚、終日淚眼汪汪，造成視力模糊，難以工作，只好提前退休，仍不斷惡化，影響生活，2年前回台接受雷射輔助的「微創經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術」，另闢淚道，不需傳統手術要切開臉部肌肉，終於不再溢淚，視力恢復正常，能好好看書、看世界，到處遊山玩水。

台中榮總一般眼科主任魏利真指出，鼻淚管阻塞是常見的眼科疾病，依發生年齡分為先天和後天兩種，後天性鼻淚管阻塞則可能由多種原因引起，包括年老退化，中老年人為好發族群，發生率約每萬人有2人，另外反覆發炎、放射治療、外傷、感染和鼻腔疾病等也是鼻淚管阻塞的原因。

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李先生過去因罹患鼻淚管阻塞，不斷溢淚致視力模糊，必須使用微鏡鏡做研突，一邊擦眼淚，術後治癒看東西，沒有問題。（記者蔡淑媛攝）

魏利真解釋，鼻淚管阻塞會導致眼淚無法正常排出，積聚在眼球表面，引起眼淚滿溢、結膜出血，和眼睛分泌物增多等症狀，可能影響視力和生活，可使用抗生素藥物、氣球擴張術或放置人工淚管等治療，嚴重時通常需要手術來疏通堵塞的淚道才能改善，否則患者只能與症狀共存，嚴重影響生活，常會引發慢性淚囊炎，恐會惡化成急性，導致蜂窩性組織炎。

李先生年輕曾因鼻竇炎做手術，56歲時出現鼻淚管阻塞，症狀持續6年，一天要用20多塊紗布擦眼淚，才能繼續看顯微鏡做研究，但症狀持續惡化，在美國就診時建議進行傳統手術，2年前回台就醫時診斷已有慢性淚囊炎，接受新式的雷射輔助手術。

魏利真醫師指李先生因鼻淚管阻塞，持續溢淚造成視力模糊，術後持續追蹤，不再溢淚，視力正常。（記者蔡淑媛攝）

魏利真說，雷射輔助微創經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術，雷射刀具有良好的止血效果和有效的組織穿透能力，可精準切割鼻腔與淚囊黏膜，透過內視鏡從鼻腔內部進行，打開淚囊接通中鼻道，另闢新的淚道讓淚液流通，不從臉部開刀，不會影響眼輪匝肌收縮，完整保存淚管系統的肌肉收縮幫浦功能。

魏利真補充，創新的雷射輔助經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術，有健保給付，與傳統經皮式外開手術成功率9成相當，傷口出血量僅為傳統的1/5，術後傷口不紅腫，且可在門診進行無需住院，手術時間短，降低風險，並縮短了恢復期，提供患者另一種治療選擇，不過已有急性淚囊炎則不適合。

至於先天性鼻淚管阻塞多見於新生兒，通常在出生後數周內顯現，大約有5%至10%的新生兒的鼻淚管結構未發育完全，多是Hasner瓣膜（Valve of Hasner）未開，在出生後不久便淚眼汪汪，眼瞼邊緣出現粘液膿性分泌物、眼睛充血等情形，其中90%在一歲以前症狀可經由按摩緩解症狀，少部分仍然鼻淚管阻塞之幼兒可經由淚管探針或放置淚管達到症狀緩解，鮮少幼兒需要做到淚囊鼻腔造口術。

新生兒大約有5％至10％因鼻淚管結構未發育完全，有先天性鼻淚管阻塞，其中90%在一歲以前症狀可經由按摩緩解。（記者蔡淑媛翻攝）

李先生鼻淚管阻塞嚴重，回台接受雷射輔助、微創經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術，不再溢力，恢復視力。（記者蔡淑媛攝）

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