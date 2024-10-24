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健康網》奧運棒球銀牌總教練李來發癌逝 認識肝癌

2024/10/24 17:51

傳奇棒球教練李來發因肝癌過世，享壽68歲。（資料照，記者塗建榮攝）

傳奇棒球教練李來發因肝癌過世，享壽68歲。（資料照，記者塗建榮攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣棒球教練李來發在1992年帶領中華隊在巴塞隆納奧運奪得銀牌；然李來發證實在16日因肝癌過世，享壽68歲。李來發剛成為棒球員時便長期為台灣隊效力，退役後曾在巴塞隆納奧運擔任教練，奪下銀牌；爾後在職棒與學校作育英才，並出任中華棒球OB會副會長職務。

回溯歷史，港星吳孟達，前民進黨主席施明德等人皆因肝癌過世，肝癌更在國人十大癌症發生率與死因中名次年年在前。為何會得肝癌？如何預防肝癌？《自由健康網》帶你一次看懂。

棒球教練李來發作育英才無數，圖為108年玉山盃全國青棒錦標賽。（資料照，記者簡榮豐攝）

棒球教練李來發作育英才無數，圖為108年玉山盃全國青棒錦標賽。（資料照，記者簡榮豐攝）

肝癌很常見嗎?

衛福部國健署表示，依據108年癌症登記資料顯示，肝癌為國人十大癌症發生率第5位，發生人數為1萬1,272人。

110年衛福部死因統計資料顯示，有1萬2,035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化為我國主要死因的第10位，死亡人數為4,065人，肝癌則高居我國主要癌症死因的第2位，死亡人數為7,970人。

肝癌是怎麼形成的？

國健署表示，肝癌有2成為非B、C型肝炎所引起，脂肪性肝炎是肝癌的致病因子之一，當肝臟內的脂肪占肝臟總重5%以上，即稱為脂肪肝。世界癌症研究基金會曾指出肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝發炎或肝損傷，且體內過多的脂肪也是造成許多慢性疾病的原因之一。另，國際癌症研究機構（IARC）的報告也指出，肥胖是導致癌症的危險因子，且體重過重者相較於健康者高出1.5-1.8倍罹患肝癌的機率。

同時，常見造成脂肪肝的原因，可歸納為慢性病控制不良與不健康的生活型態，包含：肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、過度飲酒、喜好喝含糖飲料或吃精緻食品等，再加上缺乏運動及熬夜。

肝癌的症狀是？

三軍總醫院衛教資料說明，肝癌在腫瘤小於3公分內大多不會有明不適的症狀。常見的症狀包括右上腹悶痛，可局限於右上腹也可以放射到背部上方或肩部。其次是發燒、全身倦怠、食慾不振、體重減輕等。若是病患原先就有肝硬化的情形，就可能會有腹水、食道靜脈曲張等症狀加重的情形。通常肝癌早期並不會有黃疸，一旦病患出現黃疸時，多半已進入晚期。

由於肝臟內沒有太多神經，只有肝臟表面包膜才有神經，因此，慢性肝炎或肝硬化並不會有症狀出現，只有在肝癌細胞將包膜撐開時才會出現脹痛。所以當疼痛發生時，表示可能有破裂出血的危險或癌細胞已轉移出去侵犯神經。另外由於肝臟在右邊肋骨後，因此，右葉肝臟長了腫瘤一般是摸不到的。

少數的病患一般不會有任何不適的症狀，卻由於肝癌的自然破裂造成腹腔內大出血，而 以嚴重的腹膜炎、休克等症狀表現出來。有極少數的病患並沒有腹水的產生就有骨頭、腎臟、肺部或其它部位的腫瘤轉移。

肝癌高危險群有哪些？

台灣癌症基金會表示，肝癌的高危險群應定期做檢查，包含：

1. 一等或二等親中有肝癌患者

2. 慢性B或C型肝炎者

3. B型肝炎帶原者

4. 本身有肝硬化的情形。

發現肝癌怎麼治療？

三軍總醫院表示，肝癌的治療目前仍是以手術為主，主要是將肝癌的病變完全切除，若是能將病變部位完全切除，其病患的存活率將會大大的提高。

當肝癌病變部位不大，且病患尚未出現不適症狀前，一般存活率可達50%上下；但如果症狀出現時才進行手術存活率僅只有50%以下。另外，肝腫瘤部位、大小、數目、與肝臟內血管位置或有無轉移等，皆是可否手術和存活率的評估方向。 如果病患有肝硬化時，進行手術可能會造成手術後肝衰竭而危害病患的生命。

如何預防肝癌？

衛福部國健署表示，感染B型或C型肝炎所引起的肝癌，可經由接受篩檢及早期治療來控制；另脂肪性肝炎所引起的肝癌，可透過改變生活型態來改善。近年來，國人喜好含糖的手搖杯飲料、高脂肪食物等，導致攝取過多的熱量，以及久坐缺乏運動、熬夜等不良生活習慣，造成體重增加甚至產生脂肪肝等健康問題。

常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良，由於脂肪肝沒有症狀，難以察覺對身體的影響，伴隨著肝癌致病機轉，即從脂肪肝轉變成肝炎，再形成肝纖維化，最終形成肝硬化甚至肝癌。目前脂肪肝並無有效的治療藥物，但研究顯示，減重是可以有效預防脂肪肝的發生。

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