中年男子長期血尿難求職 竟因2公分「丸子」腎結石

中年男子接受彰濱秀傳醫院的「雙鏡聯合碎石手術」，把腎結石清光光。（彰濱秀傳醫院提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣葉姓中年男子因為長期血尿，造成身體不適，也連帶影響求職，只好尋求醫師協助，經檢查才發現是左腎內有1顆直徑2公分的大型結石，除了這顆宛若「小丸子」大小結石以外，腎盂與輸尿管也有多顆小結石，最後在彰濱秀傳醫院接受「雙鏡聯合碎石手術」，終於把腎結石通通清光光！

彰濱秀傳醫院表示，葉姓男子今年43歲，經過檢查確認為複雜型泌尿道結石，也就是左腎有顆2公分的大型結石，因為過大已無法自行排出，然後在腎盂與輸尿管也有多顆小結石，因此由採用「雙鏡聯合碎石手術」，由泌尿科醫師黃冠棠與溫晨越共同主刀，結合經皮腎鏡與軟性輸尿管鏡，透過雙路徑同步碎石處理複雜的腎結石問題。

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醫師黃冠棠表示，這次採用的手術方式，可同時從腎臟外部與內部處理結石，實現更精準的碎石效果，除了提高結石移除的成功率，同時也能有效降低手術風險與術後併發症。

醫師溫晨越指出，腎結石是常見的泌尿系統疾病，當結石過大或無法自行排出時，手術成為必要的治療手段。這次透過雙鏡技術，先鎖定左腎大顆結石的位置再成功清除，讓患者血尿情況大為改善，徹底解決長年的結石問題，希望能如願重返職場。

中年男子長期血尿，竟因腎中藏了直徑2公分之結石！（彰濱秀傳醫院提供）

醫師表示，「雙鏡聯合碎石手術」可同時從腎臟外部與內部處理結石，實現更精準的碎石效果。（彰濱秀傳醫院提供）

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