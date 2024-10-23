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健康網》霜降天氣忽冷忽熱 中醫：慎防3疾病上身

2024/10/23 20:04

中醫師指出，秋天容易反覆咳嗽或燥咳，特別是新冠確診後久咳難癒的患者，建議把握黃金恢復期儘快治療；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師指出，秋天容易反覆咳嗽或燥咳，特別是新冠確診後久咳難癒的患者，建議把握黃金恢復期儘快治療；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（23）日是霜降，也是秋天最後一個節氣，霜降代表天氣逐漸轉涼和降霜的意思。彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽提醒，此時節要小心皮膚、呼吸道、心血管這3種疾病，由於天氣忽冷忽熱，有高血壓及心臟相關病史的長輩更要注意。

霜降在五行節氣常見疾病

羅凱陽指出，秋天五行屬金，主肅降，對應著肺，常見疾病有：

1.慢性支氣管炎：容易反覆咳嗽或燥咳，特別是新冠確診後久咳難癒的患者，建議把握黃金恢復期儘快治療，以免變成咳嗽氣象台。

2.心血管疾病：天氣忽冷忽熱，小心預防心腦血管疾病，銀髮族最需要擔心的就是氣溫的變化，有高血壓及心臟相關的病史更是需要注意。

3.皮膚問題：天氣乾燥，皮膚容易出現各種狀況，各種皮膚癢、濕疹、蕁麻疹等皮膚問題就容易反覆發作。

沙參麥冬梨子茶，能預防咳嗽，保護氣管，滋潤皮膚。（馬光中醫診所提供）

沙參麥冬梨子茶，能預防咳嗽，保護氣管，滋潤皮膚。（馬光中醫診所提供）

節氣的保養之道

至於霜降要如何養生，羅凱陽推薦茶飲與藥膳，另外也可按摩穴位來改善不適症狀。

茶飲-沙參麥冬梨子茶
材料：沙參3錢 麥門冬3錢 百合2錢 雪梨1顆 冰糖適量
作法：600CC水煮開後，小火悶10分鐘，放涼後即可飲用或冷藏後飲用。
功效：預防咳嗽，保護氣管，滋潤皮膚。

食療-玉竹銀耳蓮子小米粥
材料：玉竹3錢 銀耳一朵 蓮子10顆 小米適量 白米適量
作法：洗淨材料倒入鍋中加水煮滾，白米以及小米洗淨浸泡30分鐘後，加入湯鍋與玉竹等材料，加水至適當量後煮成粥，加入適當砂糖，煮熟即完成。
功效：保護心血管，增加血管彈性，安神美容。

玉竹銀耳蓮子小米粥，能保護心血管，增加血管彈性，安神美容。（馬光中醫診所提供）

玉竹銀耳蓮子小米粥，能保護心血管，增加血管彈性，安神美容。（馬光中醫診所提供）

穴位保養
列缺穴
位置：找到手腕橫紋透過兩根手指頭的寬度，約1.5寸處橈骨莖突上方。
功效：緩解頭痛、頭脹痛、咳嗽、氣喘等效果。

血海穴
位置：大腿內側，髕底內側端上2寸，當股四頭肌內側頭隆起處。
功效：蕁麻疹，濕疹，皮膚搔痒，幫助血液循環，具有美肌美白等效果。

曲池穴
位置：兩側肘部橫紋外側的凹陷處，即手肘向內彎曲時靠近骨頭邊緣的地方。
功效：改善消化系統，預防流行性感冒，肺炎，清熱涼血，緩解皮膚疾病等效果。

霜降養生穴位。（馬光中醫診所提供）

霜降養生穴位。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供）

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