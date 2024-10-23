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健康網》「好朋友」一來痔瘡出來見客 醫曝女性好發4時刻

2024/10/23 19:28

醫師表示，月經期間如有便秘，如廁久蹲容易導致血液循環不良，進而加重肛門負擔，導致痔瘡生成或惡化；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，月經期間如有便秘，如廁久蹲容易導致血液循環不良，進而加重肛門負擔，導致痔瘡生成或惡化；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女生月經來的時候，特別容易有便秘，甚至長痔瘡？馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，女性痔瘡好發有4個時刻，包括：月經期、妊娠期、產褥期、更年期。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，人的一生中，身體總會隨著不同階段的成長，從而產生一些變化，而痔瘡就是在某些時期，特別容易出現的問題。

女性痔瘡好發4時刻

●月經期：月經期間如有便秘，如廁久蹲容易導致血液循環不良，進而加重肛門負擔，導致痔瘡生成或惡化。

●妊娠期：懷孕期間，為了在肚子養育寶寶，子宮會變大並壓迫到周圍的血管及腸道，引起血液循環惡化和便秘，而這正是痔瘡的成因。

醫師表示，懷孕期間，子宮會變大並壓迫到周圍的血管及腸道，引起血液循環惡化和便秘。（照片來源：shutterstock）

醫師表示，懷孕期間，子宮會變大並壓迫到周圍的血管及腸道，引起血液循環惡化和便秘。（照片來源：shutterstock）

●產褥期：產婦分娩後，因腹腔空虛，再加上懷孕期間運動量不足，可能因此引發便秘問題，導致糞便滯留腸道數日太過乾燥，在強行排出時損傷肛門導致痔瘡。

●更年期：肛門組織老化、內分泌與神經功能失調、因頻繁上廁所導致痔瘡生成。

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