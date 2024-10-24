健康網》牛、豬骨能熬湯還能「補牙」醫談骨粉4類型

醫師指出，補骨通常不是讓患者自己選，而是專業醫師會根據你的口腔情況，混搭出黃金比例的骨粉，幫助你的骨頭生長與整合得更好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人缺牙時間比較長，在植牙前就需要先進行補骨，把地基安頓好，未來牙齒才不容易出問題。典雅牙醫診所院長陳科維表示，分享4種常見的骨粉類型，包括：自體骨、異體骨、異種骨（豬骨或牛骨）、合成骨。

你知道骨粉其實有好幾種嗎？陳科維在臉書粉專「細節致勝 熊老大的口內整理術 陳科維牙醫師」發文分享，補骨可不像灌水泥一樣，把空隙填滿就好，這項療程的目的其實是在於幫助骨細胞生長，讓骨粉能慢慢長成自己的骨頭。而骨頭能不能長得好，一切關鍵就在於骨粉的選擇與搭配。

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●自體骨：使用自體移植的硬組織，這是相容性最高的骨粉材料，能有效刺激骨再生。但它的缺點是結構較弱、容易被吸收，因此常需要搭配其他種骨粉一起使用。

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●異體骨（骨銀行的骨頭）：由於都是經過處理、只留下骨結構的材料，所以在使用上無需擔心有感染問題。異體骨很常用於鼻竇增高術 ，搭配各種骨粉使用，可以刺激骨頭再生。

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●異種骨（豬骨或牛骨）：豬牛的骨頭也能被用在醫學上，異種骨可維持較長時間，適合用於需要支撐的部位，如鼻竇增高術或頰側。

醫師表示，豬牛的骨頭也能被用在醫學上，異種骨可維持較長時間，適合用於需要支撐的部位，如鼻竇增高術或頰側；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●合成骨：有多種比例配方選擇，常與膠原蛋白 搭配，適合用在拔牙時保留骨頭的齒槽脊保存術，或者用於補骨量大的鼻竇側窗 手術，及有吃素需求者。

陳科維表示，補骨通常不是讓患者自己選，而是專業醫師會根據你的口腔情況，混搭出黃金比例的骨粉，幫助你的骨頭生長與整合得更好。

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他提醒，缺牙儘早處理，趁著骨頭和牙齦條件都比較好的時候治療，比較不需要做補骨、補肉手術。

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