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健康網》人人都可植牙？ 醫：糖尿病、心臟病患者需評估

2024/10/23 15:26

醫師建議，糖尿病患者若血糖沒控制好，恐會影響口內免疫力及傷口復原能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師建議，糖尿病患者若血糖沒控制好，恐會影響口內免疫力及傷口復原能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕植牙是目前最常使用的牙齒重建方式，但人人都可以植牙嗎？土城植牙醫師蔡忠澍表示，並非所有人都適合，列出6大風險族群，其中包括：懷孕婦女、嚴重糖尿病或心臟病患者，務必要謹慎評估。

蔡忠澍在臉書專頁「土城植牙 美齒魔澍師 蔡忠澍醫師」發文分享，隨著年紀增加，罹患系統性疾病的機率大增，也經常有某些慢性藥物服用的情形，這些都可能影響植牙的條件。

他指出，植牙風險較大的6種族群，包括：齒槽骨嚴重不足或受損者、有大量抽菸及嚼檳榔習慣者、高齡及骨質疏鬆並服藥者、懷孕婦女、嚴重糖尿病及心臟病患者、癌症治療中患者。

●懷孕：血管收縮劑用於麻醉藥物中的成分，然而麻藥生效的同時，收縮劑也同樣讓血管緊縮、氧氣含量下降，對胎兒不利，嚴重狀況還可能有胎兒後遺症風險。

●糖尿病：患者若血糖沒控制好，恐會影響口內免疫力及傷口復原能力。但只要平均血糖值位在80-120mg／dl區間，糖化血色素小於7％，就可以進行任何牙科治療。

●心臟病：患者所服用的口服抗凝血劑，透過抑制肝中凝血因子的形成，減少血塊、血栓的發生。因此血壓過高，術中及術後出血量必然增加。

●免疫問題：長期使用免疫抑制劑（或稱抗排斥藥物）的病患，很可能引起血小板、白血球數量降低。因為免疫力下降，植牙手術後傷口感染、癒合不良的風險就會增加。

●藥物敏感性：雖然植牙手術多為局部麻醉，但對於麻醉藥物過敏的病人，不適合進行植牙手術。

他表示，植牙雖然是目前最常使用的牙齒重建方式，但確實也有少部分人因身體狀況並不適合植牙。只要在術前謹慎評估、術後配合醫師建議好好照護傷口，就能大幅降低植牙失敗的風險。

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