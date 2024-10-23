健康網》中醫師解析「血虛」問題 四物湯成解方

林本庭分享，四物湯被用於調理女性的身體狀況，尤其在調整月經和補血方面具有顯著效果。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性常在月經來潮後，感到頭暈且經血量明顯減少，對此，中醫師林本庭在其臉書專頁上分享指出，這是「血虛」的典型表現，並開立「四物湯」，配方包括當歸、川芎、地黃和芍藥，在調整月經和補血方面具有顯著效果。

林本庭分享，四物湯的配方包括當歸、川芎、地黃和芍藥，廣泛被用於調理女性的身體狀況，尤其在調整月經和補血方面具有顯著效果。林本庭提醒，血虛問題不可忽視，合理的飲食與適當的中藥調理可望改善健康狀況。

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林本庭也提到，若患者平常飲食偏重口味，這樣的飲食習慣可能導致血液不足，進而引發身體「發熱」的情況。對症下藥，長期攝取燥性食物需特別注意，因此會選用涼性的「生地黃」和「赤芍」，而溫性藥材「川芎」的使用也會有所減少，避免過度滋膩的「熟地黃」則先行暫用。

林本庭分享，四物湯的配方包括當歸、川芎、地黃和芍藥。（資料照）

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