自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫師解析「血虛」問題 四物湯成解方

2024/10/23 12:06

林本庭分享，四物湯被用於調理女性的身體狀況，尤其在調整月經和補血方面具有顯著效果。（資料照）

林本庭分享，四物湯被用於調理女性的身體狀況，尤其在調整月經和補血方面具有顯著效果。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性常在月經來潮後，感到頭暈且經血量明顯減少，對此，中醫師林本庭在其臉書專頁上分享指出，這是「血虛」的典型表現，並開立「四物湯」，配方包括當歸、川芎、地黃和芍藥，在調整月經和補血方面具有顯著效果。

林本庭分享，四物湯的配方包括當歸、川芎、地黃和芍藥，廣泛被用於調理女性的身體狀況，尤其在調整月經和補血方面具有顯著效果。林本庭提醒，血虛問題不可忽視，合理的飲食與適當的中藥調理可望改善健康狀況。

林本庭也提到，若患者平常飲食偏重口味，這樣的飲食習慣可能導致血液不足，進而引發身體「發熱」的情況。對症下藥，長期攝取燥性食物需特別注意，因此會選用涼性的「生地黃」和「赤芍」，而溫性藥材「川芎」的使用也會有所減少，避免過度滋膩的「熟地黃」則先行暫用。

林本庭分享，四物湯的配方包括當歸、川芎、地黃和芍藥。（資料照）

林本庭分享，四物湯的配方包括當歸、川芎、地黃和芍藥。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中