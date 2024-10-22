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健康網》減重針治睡眠呼吸中止 提升患者睡眠品質

2024/10/22 20:31

劉中平指出，睡眠品質下降不僅讓人白天昏昏欲睡，還可能引發高血壓、肥胖及心臟疾病等健康問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉中平指出，睡眠品質下降不僅讓人白天昏昏欲睡，還可能引發高血壓、肥胖及心臟疾病等健康問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠呼吸中止症是一種困擾患者的疾病，因為上呼吸道塌陷，導致夜間呼吸中止，並引發打鼾、做惡夢等問題，嚴重影響睡眠品質。宇平診所心臟內科醫師劉中平在其臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」中指出，睡眠品質下降不僅讓人白天昏昏欲睡，還可能引發高血壓、肥胖及心臟疾病等健康問題。

劉中平指出，目前，在歐美國家，睡眠呼吸中止症的治療方法包括使用正壓呼吸器和咽喉手術，但效果仍未達到理想。減重被視為有效的治療方案之一，因為肥胖會導致咽部脂肪堆積，進一步狹窄喉嚨，並壓迫肺部，使呼吸更加困難。然而，對於呼吸困難的患者來說，減重過程常常十分艱辛，因為能夠進行的有氧運動有限，且睡眠不足也會導致體重增加。

最近，《新英格蘭醫學雜誌》發表的一項研究顯示，使用減重針劑可以顯著改善睡眠呼吸中止症患者的睡眠品質，同時伴隨體重和血壓的下降。這一發現讓劉中平對使用醫藥減重的看法產生了轉變，認為這樣的減重方式更具正當性，並能為患者帶來實質幫助。

劉中平進一步探討，如果能協助這些患者減少腹部脂肪並增強核心肌肉力量，是否能進一步提升睡眠品質。他指出，內臟脂肪的過多不僅會增加心血管疾病風險，也可能加重睡眠呼吸中止症的情況，這或許是改善患者健康的一條新路徑。

研究顯示，使用減重針劑可以顯著改善睡眠呼吸中止症患者的睡眠品質，同時伴隨體重和血壓的下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，使用減重針劑可以顯著改善睡眠呼吸中止症患者的睡眠品質，同時伴隨體重和血壓的下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

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