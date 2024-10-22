自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》拒絕換季過敏大流行 醫教4招防範

2024/10/22 15:29

醫師指出，換季是過敏高峰期；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，換季是過敏高峰期；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著季節變換，換季過敏的現象在台灣逐漸增加。林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師近日在臉書專頁上發文提醒，指出由於台灣特殊的海島型氣候與高濕度，換季過敏的問題尤為普遍。外出戴口罩、家中清潔與除螨、穿寬鬆衣物、遠離二手菸，都能防範！

醫師表示，隨著氣溫的劇烈變化，許多人可能會出現過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、皮膚過敏及呼吸道症狀等不適。為減少過敏反應，專家建議民眾在外出時佩戴口罩，以降低冷空氣及空氣污染物的刺激。

此外，在家中保持環境清潔也至關重要。醫師指出，潮濕的氣候會促進黴菌和塵螨的生長，這些都是引發氣喘和呼吸困難的潛在因素。為了預防皮膚過敏和濕疹，建議民眾選擇寬鬆的衣物，並注意個人衛生，保持皮膚乾爽。

醫師特別強調，戒菸和遠離二手菸是防範過敏的重要措施，因為煙草煙霧能誘發過敏反應及身體的炎症反應，長期接觸有毒物質會使身體變得更脆弱，增加慢性氣管炎、氣喘等心肺疾病的風險。若出現劇烈的過敏症狀或症狀持續不改善，應及時尋求醫療協助，以確保健康安全。

醫師指出，潮濕的氣候會促進黴菌和塵螨的生長，容易引發氣喘和呼吸困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，潮濕的氣候會促進黴菌和塵螨的生長，容易引發氣喘和呼吸困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中