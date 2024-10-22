健康網》拒絕換季過敏大流行 醫教4招防範

醫師指出，換季是過敏高峰期；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著季節變換，換季過敏的現象在台灣逐漸增加。林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師近日在臉書專頁上發文提醒，指出由於台灣特殊的海島型氣候與高濕度，換季過敏的問題尤為普遍。外出戴口罩、家中清潔與除螨、穿寬鬆衣物、遠離二手菸，都能防範！

醫師表示，隨著氣溫的劇烈變化，許多人可能會出現過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、皮膚過敏及呼吸道症狀等不適。為減少過敏反應，專家建議民眾在外出時佩戴口罩，以降低冷空氣及空氣污染物的刺激。

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此外，在家中保持環境清潔也至關重要。醫師指出，潮濕的氣候會促進黴菌和塵螨的生長，這些都是引發氣喘和呼吸困難的潛在因素。為了預防皮膚過敏和濕疹，建議民眾選擇寬鬆的衣物，並注意個人衛生，保持皮膚乾爽。

醫師特別強調，戒菸和遠離二手菸是防範過敏的重要措施，因為煙草煙霧能誘發過敏反應及身體的炎症反應，長期接觸有毒物質會使身體變得更脆弱，增加慢性氣管炎、氣喘等心肺疾病的風險。若出現劇烈的過敏症狀或症狀持續不改善，應及時尋求醫療協助，以確保健康安全。

醫師指出，潮濕的氣候會促進黴菌和塵螨的生長，容易引發氣喘和呼吸困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

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