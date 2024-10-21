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健康網》猛吃B群易忽略過勞警訊 3種人需防「缺乏」易疲憊

2024/10/21 19:05

缺乏維生素B群會導致粒線體無法高效地將食物轉化為能量，但是如果過多，恐忽略身體過勞警訊。（圖擷取自freepik）

缺乏維生素B群會導致粒線體無法高效地將食物轉化為能量，但是如果過多，恐忽略身體過勞警訊。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素B群是人體必備的營養素，能維持人體能量代謝、神經功能的正常。因此有不少人會選擇透過補充維生素B群來提振精力、減少疲勞。然而醫師提醒，攝取B群延長工時，恐忽略身體警訊致過勞；而素食者、高齡者、高壓族群最可能缺乏B群，以致容易疲憊無力，因此維生素B群攝取需適量。

維生素B群可確保「粒線體」運作 

聯安預防醫學機構聯青診所副院長蘇聖傑指出， 許多人相信補充維生素B群可以快速恢復精力和延長工作時間。B群的確在人體能量代謝過程中扮演著重要角色，特別是在將蛋白質、脂肪和碳水化合物轉化為能量時，B群參與粒線體的運作，而粒線體就像是身體中的引擎，B群則是確保燃料順利輸送和燃燒的關鍵要素之一。

缺乏維生素B群會導致粒線體無法高效地將食物轉化為能量，從而使「引擎」無法正常運作，這可能導致身體無法獲得充足的能量而有疲累的情況。但這並不意味著單靠大量補充B群就能延長工作時間。

疲勞是警訊 長期忽視不利健康

蘇聖傑表示，身體的疲勞感是一種警告信號，如果僅僅依賴補充品來掩蓋疲勞，長期下來可能會導致過勞及其他健康問題。合理的生活方式是保持健康的基礎，充足的睡眠和適當的運動才能真正是振精力。

身體的疲勞感是一種警告信號，所以充足睡眠不可少；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

身體的疲勞感是一種警告信號，所以充足睡眠不可少；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

素食者、高齡、高壓族群易缺B群

什麼人易缺乏維生素B群呢？蘇聖傑指出，長期挑食或素食者，可能因缺乏動物性食物中的特定B群（如維生素B12）而影響健康，這類人應特別注意微量營養素的攝取。除此之外，高齡者、孕婦、酒精依賴者、長期處於慢性壓力或高壓環境中的人，以及睡眠障礙者，都容易出現B群缺乏的情形。

蘇聖傑指出，B群維生素種類繁多，常見的有B1、B2、B3（菸鹼酸）、B5 （泛酸）、B6、B7（生物素）、B9 （葉酸）和B12，每種功能各有不同。若不確定該攝取哪一種B群，可透過B群代謝評估分析，深入了解體內對這些維生素的需求與吸收狀況，並確定是否存在缺乏情況。

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