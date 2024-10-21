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健康網》7旬男耳鳴難入睡 醫查竟與吸菸有關

2024/10/21 14:53

醫師臨床接獲有男子只要一快走或爬樓梯，兩耳就會聽見一陣一陣相當瑣碎的蟋蟀音，原來是內頸動脈硬化性搏動性耳鳴症候群，與他一天一包菸的尼古丁效應有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

醫師臨床接獲有男子只要一快走或爬樓梯，兩耳就會聽見一陣一陣相當瑣碎的蟋蟀音，原來是內頸動脈硬化性搏動性耳鳴症候群，與他一天一包菸的尼古丁效應有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

文／陳建志

1名70歲男性，每天需抽一包菸，持續超過50年。近幾年來，只要一快走或爬樓梯，兩耳就會聽見一陣一陣相當瑣碎的蟋蟀音，好像來自頭顱正中間，節奏跟心跳一樣。起初以為是大腦老化引發腦鳴，後來，只要平躺，耳鳴聲更為明顯，變成「噗通、噗通」聲，好像有人在打鼓，嚴重干擾睡眠，只能60度角仰臥或者趴在桌上，才能勉強入睡。

內頸動脈硬化+尼古丁效應 致「搏動性耳鳴症候群」

就醫時，聽力檢查顯示兩耳均有輕度聽障。核磁共振檢查（MRI）並無異常發現，但電腦斷層檢查卻顯示兩側內頸動脈在進入頭顱骨時，管壁出現了均勻性的硬化，原來是罹患了內頸動脈硬化性搏動性耳鳴症候群。

電腦斷層檢查，內頸動脈進入頭顱骨時，海綿靜脈竇內與竇外段之管壁出現了均勻性的硬化。（陳建志提供）

電腦斷層檢查，內頸動脈進入頭顱骨時，海綿靜脈竇內與竇外段之管壁出現了均勻性的硬化。（陳建志提供）

此病起因於內頸動脈內皮損傷，傷口攔截脂質，加上尼古丁效應，經年累月下來，管壁硬化變厚，彈性變差，難以吸收動脈壓。動脈壓全數直接傳進顱內，超越海綿靜脈竇之緩衝，震動腦脊髓液，波動經由耳蝸導水管進入內耳，震動外淋巴液，推動耳蝸管，柯締氏器位移，發出聽覺訊號，衍生搏動性耳鳴。

內頸動脈硬化位於海綿靜脈竇內與竇外之段落，搏動性耳鳴聲不同。（陳建志提供）

內頸動脈硬化位於海綿靜脈竇內與竇外之段落，搏動性耳鳴聲不同。（陳建志提供）

臨床上，硬化發生於海綿靜脈竇內之內頸動脈段落，完全缺乏海綿靜脈竇的緩衝，動脈壓會直接傳進顱內，搏動性耳鳴聲較為尖銳且大聲。若發生在海綿靜脈竇外之段落，因尚有海綿靜脈竇的緩衝，所引起的搏動性耳鳴較鈍且小聲。

腦脊髓液波動經由耳蝸導水管傳進內耳，震動耳蝸管，產生耳鳴。（陳建志提供）

腦脊髓液波動經由耳蝸導水管傳進內耳，震動耳蝸管，產生耳鳴。（陳建志提供）

須長期服用抗血小板劑 控制血壓+戒菸

此病一旦形成，幾乎難以治療，只能長期服用抗血小板劑，避免血栓形成，搭配高單位二十碳五烯酸（EPA），穩定動脈內膜。需好好控制血脂，避免動脈硬化持續進展，預防狹窄。好好控制血壓，減輕動脈壓與搏動力道，也可減輕搏動性耳鳴。當然，戒菸是必須的。

需注意的是，搏動性耳鳴大多直接或間接跟血管病變有關，宜儘早正確就醫，儘早接受檢查與治療，設法先確定是否為動靜脈瘻管、動脈瘤、先天性環節動脈或動脈狹窄等狀況，以免體內有不定時炸彈而不自知。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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