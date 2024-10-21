皮膚癢依體質用藥！ 中醫6面向調理

針對皮膚癢患者，衛福部新營醫院中醫科醫師黃盟珠依每個人的年齡、體質，調整用藥；圖為桂枝-解肌，去皮膚風濕。（部立新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕90歲的阿婆皮膚癢，整個背部紅紅一片，觸診為乾燥；40歲上班族女子，腳掌皮膚很癢，起白屑；17歲高中生手腳皮膚癢，易起紅疹。衛福部新營醫院中醫科醫師黃盟珠依每個人的年齡體質不同調整用藥，有不錯療效。

黃盟珠說，在門診經常遇到主訴皮膚癢的患者，可能是濕疹、異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎、蕁麻疹、汗疱疹等，中醫學在分析疾病病因從「風、寒、暑、濕、燥、火」6個方面去看。

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首先，自然界中「風」的速度快，皮膚癢的發作可能來得很快很迅速，因此在皮膚癢急性發作的時候，會以「風」來論治；有些皮膚病灶可能會有一些滲出液，就被認為有「濕」；紅腫發炎很嚴重，就是「火」。因此在治療皮膚癢的患者，中醫師會使用疏風解表、清熱瀉火、袪濕等藥物。

90歲瘦小阿婆皮膚乾燥、話音低微，有陰虛的表現，氣也不足，雖然皮膚紅有發炎現象，在清熱的同時要注意滋陰補氣；40歲女上班族，體瘦面色較黃，皮膚起白屑，則是血虛，要酌加養血的藥物；17歲的高中生膚白微胖，體內痰濕較重，要加重化痰袪濕。

黃盟珠建議，體質的調整非一蹴可幾，患者需有耐心，注意自身的飲食，少食炸辣重口味等燥熱食物，衣物以棉麻寬鬆柔和為主，再配合醫師用藥，就能有不錯的效果。

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